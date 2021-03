Arranca una nueva competencia, fútbol y apuestas por montones, así llegan los pronósticos de la Copa Sudamericana, con el partido de Tolima vs Cali.

El encuentro correspondiente a la ida de la Fase 1 se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué) el martes 16 de marzo a partir de las 7:30 p.m.

Desgraciadamente para controlar los viajes de cada país, a motivo del covid, las escuadras que se clasificaron a la Copa Sudamericana, del mismo país, tendrán que eliminarse entre ellas, así, Tolima y Cali, en primer turno, deberán decidir cuál representante del FPC se apuntará a la segunda ronda, una nueva fase de grupos en la que sí estarán los equipos brasileros.

A pesar de que los dos líderes del FPC se enfrentarán, hay que aclarar que los dos llegan en un mal momento, Tolima acaba de romper la racha de dos derrotas consecutivas con la jodida victoria a Jaguares, por su lado, Cali llegó a un mes sin victorias, hilando 4 empates y una derrota, por lo que este partido es fundamental.

+ Pronósticos Real Madrid vs Atalanta | Apuestas Champions League

+ Pronósticos Knicks vs 76ers | Apuestas NBA

+ PC: Los goleadores históricos del clásico Millonarios vs Nacional

Pronósticos Tolima vs Cali | Apuestas Copa Sudamericana

TOLIMA

Los de Ibagué vienen de ganarle a Jaguares en un partido que lo sufrió hasta lo último, con un triunfo 3-2 en el tiempo agregado, los dirigidos por Hernán Torres rompieron una racha de 2 derrotas, ante Santa Fe y Chicó.

En la última semana Alvaro Montero volvió a declarar las intenciones de salir del Pijao, en consecuencia, el último encuentro ante los de Montería no jugó, pero se presume que en Copa Sudamericana será el abanderado de los de Torres.

Los últimos 5 partidos internacional del Tolima finalizaron como un promedio menor a -2.5 goles, además en solo uno de ellos ambas escuadras anotaron, aquel ante La Calera, en el Murillo Toro, quedando el marcador en empate a un gol.

En tan solo uno de los 3 últimos partidos, como local, en Copa Sudamericana, del Tolima, el local consiguió la victoria. Aquel contra Bolívar por 2-1. Los otros dos, ante Argentinos Juniors y La Calera finalizaron en empate.

HISTORIAL

En total, son 203 partidos que han disputados caleños y tolimenses. Las estadísticas marcan una ventaja a favor del Deportivo Cali, que se impuso en 91 oportunidades, mientras que Deportes Tolima lo hizo en 56, dejando la marca de 56 empates.

Por mata a mata se han jugado una llave, aquella en Copa Colombia del 2019. En aquella ocasión Cali fue el que clasificó, ganando como local 2-1 y empatando a uno como visitante.

CALI

Deportivo Cali lleva un mes sin victorias, desde el 17 de marzo ante Junior de Barranquilla, en el Metropolitano, no logra ganar, hilando 4 empates y una derrota, 3 de esos empates fueron a un gol, el restante, contra Once Caldas fue a un gol. La última derrota fue ante América de Cali, habrá que ver cómo llega el azucarero a este encuentro.

En 5 de los últimos 6 partidos internacionales del verde azucarero se ha rebasado la marca de +2.5 goles. Además, en igual cantidad de partidos ambas escuadras anotaron, siendo el 2-1 el marcador que más veces se repitió, aquel en 3 oportunidades.

De momento, el azucarero tiene dos bajas confirmadas, la primera la de Robles que no se recuperó de su lesión sufrida ante América de Cali, el segundo es Marco Pérez, el delantero sufre de fatiga muscular y no viajó para enfrentar a su ex equipo.

De momento, el azucarero tiene dos bajas confirmadas, la primera la de Robles que no se recuperó de su lesión sufrida ante América de Cali, el segundo es Marco Pérez, el delantero sufre de fatiga muscular y no viajó para enfrentar a su ex equipo.

Pronósticos Tolima vs Cali | Apuestas Copa Sudamericana