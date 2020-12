Jornada definitiva de Copa Libertadores, en la que se definirán los semifinalistas. Así llegan los pronósticos y la previa de Santos vs Gremio.

Hermoso duelo de equipos brasileños y de “generaciones”, un antiguo equipo, ancestral y hegemónico, contra otro que, aunque tiene historia, su dominio se sustenta en el último lustro, en el pasado más reciente que pide a gritos ser llamado “grande”. ¡Vamos por las semis coperas!

Pronósticos Santos vs Gremio | Previa Copa Libertadores

SANTOS

El Peixe es un histórico en la Copa, pero no ha disputado una definición desde el año 2011, cuando la ganó de la mano de Neymar. En esta oportunidad no hay un gran referente, por lo que Alexei Stival (DT) se ha destacado por estructurar un gran equipo, sin figuras de marca pero con desequilibrio, como el venezolano Soteldo.

En Copa Libertadores, Santos ha perdido un solo cotejo, aquel contra Liga de Quito en los octavos de final. En aquella oportunidad la Liga tuvo buenas opciones debido a su propia necesidad, caso similar va a presentar Gremio, que con aquel gol en contra arranca en desventaja.

Los otros 3 partidos en casa, Santos ha registrado 2 victorias y un empate. Aquella igualdad a cero contra Olimpia. Sus victorias ante Delfín y contra Defensa y Justicias, 1-0 y 2-1, respectivamente.

Si algo ha caracterizado a este Santos es su pierna fuerte, en estos dos últimos cotejos, ante La Liga y contra Gremio, siempre hay un momento típico de Copa Libertadores, donde las patas vuelven por doquier, algunos sacan la sierra del banco y comienza la fiesta. El “Jogo bonito” se olvida y aparece el sentido rústico.

Por la Serie A brasileña, estos equipos están separados por 3 unidades, Santos se ubica en la octava posición con 38 unidades, mientras Gremio se posiciona en la sexta posición con 41.

En su más reciente partido liguero en el Estadio Urbano Caldeira, Santos logró un triunfo por 2-1, con la particularidad que al Peixe le pitaron dos penales.

Diego Pituca fue expulsado en el anterior partido ante Gremio.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Jhon. DF: Pará, Verissimo, Peres, Felipe. MC: Alison, Cristiano; Marinho, Soteldo, Braga. DL: Kaio Jorge.

+ Historia del América de Cali en Copa Libertadores.

+Santa Fe y la Libertadores

+James sigue lesionado y no podrá jugar con el Everton

GREMIO

El equipo de Porto Alegre no se ha caracterizado por ser un mar de goles, de hecho, con 11 anotaciones, es el equipo, en estos cuartos de final, que menos goles ha convertido (misma cantidad con Boca y Racing). Sin duda, los equipos de Porto Alegre distan mucho de la tradición brasileña, no son un mar de virtudes, sino que plantean un juego ligado a la fricción y al rose y este cotejo no será la excepción.

La única derrota de Gremio fue a domicilio, cuando enfrentó a la U. Católica, perdiendo por 2-0.

El último recuerdo de Gremio enfrentando a un equipo de su mismo país en una llave mata a mata se registró en la anterior edición copera, por semifinales, en la que como local empató a un gol contra Flamengo, pero cayó vapuleado en Río por 5-0.

En cuartos de final de aquella misma edición, jugó contra Palmeiras, contra quien perdió como local 0-1, pero le dio vuelta a la serie tras ganar en Sao Paulo por 1-2.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Vanderlei. DF: Ferraz, Geromel, Braz, Barbosa. MC: Henrique, Mendes; Luiz Fernando, Pyere, Pepé. DL: Souza.

+ Real Madrid vs Athletico de Bilbao, apuestas y pronósticos

Pronósticos Santos vs Gremio | Previa Copa Libertadores