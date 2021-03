Pronósticos Santa Fe vs Pasto | Apuestas Liga FPC

Oportunidad de oro para el Cardenal que si gana se sube a lo más alto de la Liga FPC. Así llegan los pronósticos y apuestas de Santa Fe vs Pasto.

Volverán a verse las caras luego de la serie de Cuartos de final en la Liga BetPlay 2020. @DeporPasto no ganó en condición de local en el torneo (4PE-1PE). En tanto, el equipo Bogotano llega como único escolta (21 pts.) de Deportivo Cali, con 9 juegos sin caer (6PG-3PE). Además, @SantaFe encabeza los rubros de pases (3647) y recuperaciones (143).

SANTA FE

Con 21 puntos, el León se encuentra en la segunda posición de la Liga FPC, a tan solo dos unidades de Cali que tiene 23, una victoria le daría la primera posición del fútbol colombiano. Santa Fe viene de ganarle 3-2 al Tolima, partido postergado de la fecha 2. En ese encuentro a pesar de la superioridad del rojo bogotano, lo que preocupa son las distracciones del rojo, a pesar de ser superior se tiene que mantener y demostrar siempre, por lo que bajar los brazos y relajarse, sin tener un jugador que por sí solo cree un gol de nada, es demasiado para cualquier equipo del FPC.

Independiente Santa Fe acumula 13 duelos invicto como local ante Deportivo Pasto en Primera A (10V 3E), perdiendo por última vez en 2006 (0-1).

Lo más destacado de la escuadra de Harold Rivera recae en su juego como local. Ya son 28 los partidos del Cardenal sin conocer la derrota en el Campín, están a 5 partidos del récord impuesto por Nacional en los años 2017-18 y del Once Caldas en 2002 – 03. En esos 28 encuentros el León registró 21 victorias y 7 empates.

Kelvin Osorio es el futbolista de Santa Fe que ha participado en más goles (5) en el Apertura 2021 (3G 2A); en el último partido, anotó un gol y dio una asistencia.

¿Podrá Santa Fe ganar y ser el nuevo líder del FPC?

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Castellanos. DF: Porras, Torijano, Palacios Mosquera. MC: Pérez, Giraldo; Velásquez, Osorio, Arias. DL: Ramos.

HISTORIAL

En 49 cruces el Cardenal lleva la ventaja con 25 triunfos, 10 derrotas y 14 empates. La última vez que se enfrentaron fue en los Play-off de la temporada anterior, cuando Pasto derrotó 1-0 a Santa Fe, en territorio volcánico, pero perdió en Bogotá 2-0.

PASTO

Deportivo Pasto venció a Once Caldas en su último partido de visitante en Primera A, pero no logra dos triunfos seguidos fuera de casa desde febrero de 2020. En el actual campeonato, el equipo pastuso ha jugado 4 partidos fuera de casa, registrando 2 victorias, Once Caldas y Envigado (ambas por 0-1), un empate, Águilas Doradas, y una derrota contra Millonarios. En esos encuentros, no pudo anotar más de un gol.

El equipo tricolor se ha caracterizado por ponérsela difícil a sus rivales, pues le supo empatar a Equidad y Atlético Nacional. Pero aun así han logrado cometer pequeños errores que los ha llevado a no lograr triunfos contundentes.

Esneyder Mena es el futbolista de Deportivo Pasto que ha disputado más minutos (720) en el Apertura 2021.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Contreras. DF: Gómez, Pertuz, Tovar, Maya. MC: Rodríguez, Camargo, Cortéz, Ayala, Moreno. DL: Herrera.

