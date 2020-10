Una nueva fecha del FPC que dará muchos clasificados y posibles eliminados. Por ello llegan los pronósticos Patriotas vs Pasto, Previa FPC – Fecha 14.

Pronósticos Patriotas vs Pasto, Previa FPC – Fecha 14

Todos los que están leyendo esto ¡Miento! Hasta los que no lo hacen, concordarán que Patriotas es el peor equipo de la liga, un desastre. De los 13 partidos jugados no registra victoria alguna, apenas han anotado 4 goles, una locura, una decepción. Muy poco podemos analizar de una escuadra que pinta muy mal, que está en su peor momento, todo aprovechando que no hay descenso.

Bueno, por lo menos no es el peor local, ese es Cúcuta, aunque esa si que es otra historia. Los boyacenses, de sus 6 encuentros como local registran 4 empates y 2 derrotas, las dos caídas ante Santa Fe y Envigado.

Pasamos al otro extremo, el escolta del Tolima, el cuarto mejor local y cuarto mejor visitante, una escuadra segura, confiable, el Deportivo Pasto ha desempeñado una brillante campaña, de hecho desde que jugó aquella final contra el Junior, los volcánicos tienen la camiseta inflada y se han posicionado entre los favoritos.

El Pasto no ha perdido fuera de casa, registrando 3 victorias y 3 empates, siendo, junto con el Tolima, tienen en su haber la menor cantidad de goles en contra cuando no juegan en su estados, con solo 3 tantos en contra.

Posibles Formaciones:

Patriotas: Mosquera; Roa, Zúñiga, Uzurriaga, Caicedo; Benavidez, Medina; Puertas, Mantilla, Quiñónes; Miranda.

Pasto: Martínez; Tovar, Malagon, Arboleda, Vallencilla; Ayala, Rodríguez; Mena, Vanegas, Moreno; Medina.

Pronósticos Patriotas vs Pasto, Previa FPC – Fecha 14