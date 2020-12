Una nueva jornada de la Liguilla FPC de los perdedores, en las que Millos debe ganar y asegurar la clasificación, Así llegan los Pronósticos Patriotas vs Millonarios.

El conjunto capitalino goleó en su primer partido, sin embargo significa poco y nada si no lo revalida partido a partido y llega a jugar junto a Cal para definir el último clasificado a competencias internacionales. Por su lado, Patriotas fue la peor escuadra del Todos contra Todos, tiene en verdad pocos argumentos para hacerle frente al azul.

Pronósticos Patriotas vs Millonarios | Previa Liguilla FPC

PATRIOTAS

A pesar de las escaramuzas, ante Pereira y Jaguares, los de Boyacá (de hecho las dos escuadra) jugaron realmente mal, ganaron aquellos cotejos de casualidad, solo porque los otros equipos estaban en mal momento.

Como local, sobre 10 partidos ganó 3, empató 5 y perdió 2,. Los 3 últimos duelos como local, terminaron en victorias, de aquellos partidos se destaca la victoria ante Nacional por 2-1.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Mosquera. DF: Roa, Vanegas, Carrero, Arbeláez. MC: Mantilla, Fernández, Medina, Puertas. DL: Olivella, Miranda.

+ Los datos del Partido América vs Junior | Semifinales FPC.

+ ¿A qué se dedicará David González después del retiro?

+ La posibilidad de Obrien de quedarse en el FPC.

MILLONARIOS

Muy bien, muy lindo todo, Millos juega bastante bien, gusta, golea y gana (parcialmente), el paquete completo para una des las escuadras más grandes del país, pero eso no resuelve la gran crisis de títulos, si siquiera se ha dignado a luchar, y aunque en este semestre parecía que algo cambiaría, se quedó corto y el despertar no alcanzó

Pero eso no es lo más preocupante, y aunque el azul comenzó la descomposición de su plantilla, no se avizoran los reemplazos, por ahora, en términos de contrataciones todo está en silencio. ¡¡Que no se conformen con lo que tienen! que en realidad es poco.

El capitalino ha jugado 10 cotejos como visitante, de los cuales ha ganado 3, empatado 5 y perdido 2. Los 2 últimos encuentros terminaron en victoria de los embajadores.

En liga, en el todos contra todos, Millos le ganó 1-0 a Patriotas.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Moreno. DF: Román, De los Santos, Vargas, Perlaza. MC: Vega, Moreno; Rodríguez, Macalister. DL: Arango, Márquez.

LOS DATOS

Millonarios FC ganó 13 de los 17 duelos ante Patriotas por Primera A, con dos empates y dos derrotas; anotó 34 goles y recibió nueve.

Patriotas Boyacá ganó sus últimos tres partidos como local en Primera A; había ganado dos de los anteriores 14 duelos en casa en la competencia (8E 4D).

Millonarios FC acumula cinco victorias consecutivas en Primera A, la mayor racha activa del torneo.

Ocho de los 13 goles que marcó Patriotas en el Campeonato 2020 fueron en jugadas a balón parado: anotó cuatro de penal, tres en jugadas de córner y uno de tiro libre directo.

Millonarios FC solo anotó el 21% de sus goles en jugadas a balón parado (7/34), el menor porcentaje en el torneo.

Pronósticos Patriotas vs Millonarios | Previa Liguilla FPC