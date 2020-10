Partido que en teoría debería ser sencillo para el verde paisa que visita al peor equipo de la liga. Por ello llegan los pronósticos Patriotas vs Atlético Nacional | Previa FPC, Fecha 16.

Pronósticos Patriotas vs Atlético Nacional | Previa FPC, Fecha 16

Patriotas

Sorprendente lo de Patriotas, apenas son 7 los puntos que ha conseguido a lo largo de la Liga ( Lo necesario es el descenso para que los equipos chicos se muevan). Y es que no ha podido ganar un partido, bochornoso lo del equipo de Boyacá.

Como local, Patriotas ha empatado 5 encuentros y perdido 2, anotando tan solo 3 goles, el peor registro del FPC. De los llamados “equipos grandes”, tan solo le sacó un empate al Junior y a Cali, perdiendo ante América, DIM, Millos y Santa Fe.

Entre semana, Patriotas jugó Copa ante el cuadro Cardenal, el partido fue 1-3 en favor de los de la capital.

Atlético Nacional

Aunque no lo crean, hay hinchas, y no son pocos, que quieren que Osorio se vaya, y es que les molesta que Nacional reciba tantos goles (ignorando los goles que ha marcado 31) y de show en una liga que la mayoría de sus equipos están orientadas por la tacañería, la táctica exhaustiva por hacer “APENAS LO NECESARIO” para ganar.

No vamos a ignorar que la defensa del Verde Paisa es pésima, siendo la segunda peor del FPC, no vamos a dejar pasar por alto aquello, pero sus 31 anotaciones es la mejor del torneo, de lejos, y es una de las 5 escuadra (Tolima, Cali, Santa Fe y Pasto) que tienen un estilo, los otros podrán gastar dinero por montones, el caso de Junior, hacer cambios inesperados que arruinan procesos, como el América, pero no tienen una idea de juego tan clara y plasmada como esos equipos, entre ellos el Nacional de Osorio.

Los paisas son el segundo mejor equipo visitante, registrando tan solo una derrota, aquella ante el Once Caldas, hilando 5 victorias y 1 empate. En sus dos anteriores cotejos, contra Bucaramanga y Águilas, se anotaron más de 2.5 goles, ambas escuadras anotaron y ganó Nacional.

Entre semana Nacional jugará contra River Plate de Uruguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Datos

Patriotas Boyacá y Atlético Nacional se han enfrentado 16 veces por torneos cortos, con tres victorias para Patriotas y 10 para Nacional (3E); el Verde Paisa perdió sólo uno de sus últimos 11 duelos contra el Acerero en liga (8V 2E).

Patriotas es el único equipo que aún no ha ganado en el Campeonato 2020; desde que se juegan torneos cortos, es la 6ª vez que un equipo no gana ninguno de sus primeros 15 juegos (Santa Fe en 2019-I, Patriotas en 2013-I, Deportivo Pereira en 2010-II, Unión magdalena en 2005-II y 2004-I).

En los partidos de Atlético Nacional en el Campeonato 2020 se ha visto un promedio de 3.7 goles por encuentro, el más alto entre todos los equipos; el Verde Paisa es el equipo más goleador (31) y el segundo con más goles concedidos (24).

Posibles Formaciones

Patriotas: PO: Mosquera. DF: Roa, Zuñiga, Uzurriaga, Arbelaez. MC: Fernández, Benavídez; Miranda, Medina, Mantilla DC: Ramírez.

Atlético Nacional: PO: Cuadrado DF: Barrientos, Bragheri, Segura. MC: Candelo, Perlaza, Rovira, Mafla; Andrade, Hernández DC: González.

