Pronósticos Paraguay vs Perú, Previa Eliminatorias 2020 – Fecha 1

El equipo paraguayo viene con las mismas dudas que hace dos eliminatorias, no se ve muy claro sus líderes, y su DT, el Toto Berizo no la tiene para nada fácil para conformar una escuadra competitiva, después de todo, jugadores como Almiron y los hermanos Romero, no tienen continuidad, estos últimos no han reiniciado actividad (Pero tienen todos los problemas en San Lorenzo).

Tras sólo tres victorias en los 14 partidos, el comienzo de las Eliminatorias ante Perú y Venezuela podrían marcar su futuro. La imagen en la Copa América y los amistosos posteriores no ha convencido a una afición que quiere volver a celebrar.

Paraguay perdió cuatro de sus últimos cinco partidos de local por Eliminatorias, incluida una derrota por 1-4 ante Perú, lo que se constituye en la peor racha histórica en la competición.

Ricardo Gareca es una de las personas más queridas en el país Inca, y es que los llevó a un mundial luego de 36 años, aunque se devolvieron a las primeras de cambio, demostró que tenía una buena escuadra para competir. Sin embargo, el presente es diferente, y un claro ejemplo es el del histórico Paolo Guerrero que no podrá jugar, en un muy buen rato, a causa de una lesión en la rodilla.

Perú no ganó ninguno de sus últimos nueve partidos de visitante entre todas las competiciones, pero en Eliminatorias atraviesa su mayor racha histórica sin derrotas de visitante, con cinco juegos.

En la historia, Perú venció a Paraguay en sus últimos seis enfrentamientos (2014-2019); es su mejor racha histórica ante Paraguay y su segunda mayor racha ante cualquier selección.

Histórico:

A lo largo de la historia, las selecciones de Perú y Paraguay se han enfrentado en 53 oportunidades, siendo un saldo favorable para el conjunto guaraní con 24 victorias, 13 empates y 16 derrotas. El plantel ‘albirrojo’ ha logrado marcar 73 goles frente al elenco ‘Bicolor’, mientras que Perú ha marcado 59 dianas.

Posibles Formaciones:

Paraguay: Junior Fernández; Blas Riveros, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Juan Escobar; Andrés Cubas, Richard Sánchez, Ángel Cardozo; Miguel Almirón, Darío Lezcano y Brian Samudio.

Perú: Gallese, Advincula, Abram, Zambrano, Trauco; Aquino, Tapia, Yotún; Cueva, Ruidiaz y Carrillo.

