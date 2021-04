Cotejo de cierre de jornada con dos protagonistas que juegan por el honor. Así llegan los pronósticos y apuestas de la Liga FPC, Once Caldas vs. Patriotas.

+ Pronósticos Rockets vs. Suns | Apuestas NBA

+ Pronósticos Red Sox vs. Twins | Apuestas MLB

+ Pronósticos Tolima vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC

Sumaron 18 encuentros en Primera División con 5 triunfos de Patriotas, 7 de Once Caldas y 6 empates. @oncecaldas acumula 3 duelos sin perder (1PG-2PE), sin embargo @patriotasboySA se impuso por la cuenta mínima en los últimos 2 cruces de local en el historial y no recibió goles en los 3 cruces recientes en casa. Los Albos presentan una racha de 10 jornadas sin ganar fuera de casa (6PE-4PP). Su última victoria fuera de Manizales fue vs. Tolima: 2-3 (27/11/2020).

Pronósticos Once Caldas vs. Patriotas | Apuestas Liga FPC

Patriotas Boyacá ganó sus tres últimos duelos como local ante Once Caldas en Primera A, no encajando gol en ninguno de esos partidos. Once Caldas no gana como visitante ante este rival desde el 4 de noviembre de 2016 (0-1).

Patriotas Boyacá recibió gol en sus últimos cuatro duelos como local en Primera A (1V 3D). La última vez que sumó más de cuatro partidos consecutivos recibiendo gol en casa fue en septiembre-octubre 2015 (6P – 2V 1E 3D).

Once Caldas no consiguió ganar ningún duelo como visitante en el Apertura 2021 tras ocho jornadas disputadas de esta forma (5E 3D). La última vez que no consiguió ganar fuera de casa en un Apertura fue en el año 2007 (9P – 3E 6D).

Carlos Mosquera de Patriotas Boyacá, ostenta el mayor promedio de atajadas por partido del Apertura 2021-I: 4.7 (61 en 13 juegos), seguido por Juan Camilo Chaverra, de Atlético Bucaramanga, con 3.2 (48 en 15). Arqueros con más de 10 partidos jugados.

Once Caldas es el tercer equipo con más recuperaciones por partido (56.8) del Apertura 2021-I, un indicador liderado por América de Cali (57.9), y Deportivo Cali (56.9). Con 89 recuperaciones en el torneo, el jugador de Once Caldas que más aporta a esta estadística es Marcelino Carreazo, ocupando el décimo puesto en la competición de los jugadores de campo.

Como local, Patriotas a hilado 3 victorias, un empate y 4 derrotas a lo largo de la temporada; siendo el tercer peor local del campeoanto.

Como visitante, Once Caldas registra 5 empates y 3 derrotas, uno de los peores equipos del campeoanto en este rubro.

POSIBLE FORMACIÓN ONCE CALDAS

PO: Ortíz. DF: Murillo, Valencia, Viáfara, González. MC: García, Mejía; Carreazo, Otalvaro, Lemos. DL: Romero.

POSIBLE FORMACIÓN PATRIOTAS

PO: Mosquera. DF: Arbeláez, Caicedo, Vanegas, Hurtado. MC: Orozco, Barrios, Hurtado, Ávila, Cuesta. DL: Martínez, Miranda.

Pronósticos Once Caldas vs. Patriotas | Apuestas Liga FPC