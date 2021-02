¿Partido para la crisis? Once Caldas debe sumar para no entrar en un bache, pero Pasto no puede perderle la pista a los favoritos. Así llegan las apuestas y pronósticos de la Liga FPC.

@DeporPasto se impuso en los últimos 2 cruces frente a los Albos (1-0 y 2-1). Sin embargo, el duelo más reciente en Manizales quedó en manos del equipo local por 3-1 (Sebastián Guzmán, Javier Reina y Marcelino Carreazo; Camilo Ayala).

@oncecaldas lleva 3 jornadas sin ganar ni marcar. Mientras, Los Volcánicos acumulan una racha de 5 juegos sin triunfos (3PE-2PP). David Lemos (Once Caldas) es uno de los goleadores del torneo (4) y el segundo futbolista con más disparos (19).

+ Palmeiras y la misión de fichar a Santos Borré

+ Pronósticos Warriors vs Pacers | Apuestas NBA

+ Pronósticos DIM vs Cali | Apuestas Liga FPC

Pronósticos Once Caldas vs Pasto | Apuestas Liga FPC

Deportivo Pasto ganó sus últimos dos duelos ante Once Caldas en Primera A; ambas victorias fueron de local.

Deportivo Pasto acumula cinco partidos sin ganar en Primera A (3E 2D); es su mayor racha desde los primeros cinco juegos del Finalización 2019 (4E 1D).

Camilo Ayala es el futbolista de Deportivo Pasto que ha disputado más minutos (553) en el Apertura 2021; es el jugador del Pastuso con más pases completos (251).

Once Caldas no marcó gol en ninguno de sus últimos tres partidos de Primera A; no le ocurría desde septiembre de 2017 (2E 1D en ambos casos).

Edwin Laszo es el segundo jugador de Once Caldas con más remates intentados (12) en el Apertura 2021, pero aún no ha logrado convertir.

HISTORIAL

Los albos y los volcánicos se han enfrentado en 44 ocasiones por liga desde el año 1999. El cuadro manizaleño ganó en 14 oportunidades, los pastusos se impusieron 18 y 12 terminaron en empate.

Los dos últimos partidos finalizaron en favor del equipo volcánico, ganando 1-0 y 2-1.

POSIBLE FORMACIÓN ONCE CALDAS

PO: Ortíz. DF: Murillo, Balanta, González, Valoyes. MC: Laszo, Mejía; Carreazo, Hernández, Lemos. DL: García.

POSIBLE FORMACIÓN PASTO

PO: Contreras. DF: Gómez, Pertuz, Tovar, Maya. MC: Rodríguez, Camargo, Cortéz, Ayala, Moreno. DL: Herrera.

Pronósticos Once Caldas vs Pasto | Apuestas Liga FPC