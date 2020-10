Nueva fecha y luego de perder el invicto, para el Once es un volver a empezar. Por eso llegan los pronósticos Once Caldas vs Cúcuta, Previa FPC – Fecha 14.

Pronósticos Once Caldas vs Cúcuta, Previa FPC – Fecha 14

Como ya lo dijimos, el Blanco Blanco viene de perder su primer partido en el campeonato, cayendo ante la Equidad como local. Sin embargo, la escuadra caldense aún no pierde como local, registrando 5 empates y una victoria.

En su anterior partido ante el cuadro bogotano, el Once fue ampliamente superior, no abrió el marcador a causa de una gran actuación de Novoa, sin embargo, fue en la segunda mitad en donde se destrabó el partido y los dirigidos por Bodhert fueron superados apliamente, la parte extremadamente positiva será su rival.

El cuadro fronterizo no puede tener ni un segundo de paz, y es que la dirigencia se ha visto tan caótica que los resultados así lo expresan, con los jugadores sin sueldos, el equipo jugando en otro lugar y las directiva dándole la espalda a sus jugadores, que son los que, en últimas, ponen la cara. (Enorme lo de Alcatraz).

El equipo nortesantandereano registra 6 partidos como visitante (en lo reglamentario), de ellos ha ganado 2, empatado 1 y perdido 3.

Tanto Alcatraz como Montañez salieron expulsados en el anterior partido.

Posibles Formaciones:

Once Caldas: Ortíz; Gómez, Correa, Payares, Mosquera; Mendoza, Rodríguez; Hernández, Lemos; Moreno, Ovelar.

Cúcuta: Chaverra; Pérez, Peralta, Mosquera, Cifuentes; Pineda, Cifuentes; Rodríguez, Ramírez, Estrada; Vuletich.

