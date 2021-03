Pronósticos Millonarios vs Atlético Nacional | Apuestas Liga FPC

Llegó la hora, el superclásico del fútbol colombiano, el partido más importante del FPC. Así arriban los pronósticos y las apuestas de Millonarios vs Atlético Nacional.

Los Azules y el Verde se medirán mañana a las 8 Pm. El encuentro correspondiente a la Fecha 13 de Colombia – Liga Betplay 2021 se disputará en El Campín.

Ambas escuadras ¡Tienen la obligación de ganar! No importa quién sea local, no importa el momento de ninguno de los dos, no interesa si hay lesionados o suspendidos, tanto embajadores como paisas deben ir por la victoria. Por fortuna, ambas escuadras arriban a este partido con una buena racha. El azul viene de 3 victorias de manera consecutiva, en los que no recibió goles; Nacional, por su lado, está en igualdad de condiciones, 3 victorias sin recibir tantos… Partido vibrante y de mucha calidad.

MILLONARIOS

El azul de Bogotá ha jugado 3 partidos de muy buena forma, a pesar de ello, Millos no le ha ganado a escuadras de peso en las últimas jornadas, por lo que este partido es importante para conocer en qué lugar se encuentran los dirigidos por Gamero.

El azul con 11 goles en contra es la segunda peor defensa entre los 8 clasificados, por ello son tan importantes la seguidilla de cotejos que ha sacado su arco en cero, casi por coincidencia han sido en los que Vargas fue titular (bueno, cabe rescatar que ante Junior, 2-0, fue inicialista).

Pero ojo Nacional, que el azul también es la cuarta escuadra que más goles ha convertido en el campeonato, y tiene a dos jugadores peleando por el botín de oro, Fernando Uribe con 6 anotaciones (posible ley del ex) y “Maluma” Arango, con 5 goles.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Vargas. DF: Perlaza, Llinás, Vargas, Bertel. MC: Vega, Pereira; Ruíz, Guerra. DL: Arango, Uribe.

HISTORIAL

El próximo domingo 21 de marzo presenciaremos el clásico número 277. En los pasados 276 partidos hay un equipo que ha dominado, que ha sido “papá”, y ese es el Embajador, que ha ganado 105 cotejos, contra 81 que ha conseguido el verde paisa. En consecuencia, los azules también registran más goles, 413, que el verde, 343.

Pero, pero pero… Desde el 2002, con el planteamiento del actual formato de torneos, el “Rey de Copas” ha ganado 19 de los 43 juegos, mientras que los capitalinos vencieron en 7 de ellos, empatando en los restantes 17 encuentros.

Millonarios y Atlético Nacional empataron cuatro de sus últimos cinco duelos en Primera A por el mismo resultado, 1-1 (1V Millonarios); de hecho, esa victoria fue en su último partido en octubre de 2020, (3-0 con Millonarios como local).

ATLÉTICO NACIONAL

El verde paisa viene de ganarle a Guaraní en Paraguay y en el Atanasio, reafirma ser el equipo más copero del país, sin embargo, no olvidemos que en liga se le ha notado impreciso, a pesar de tener 20 puntos, equipos como Bucaramanga y Águilas le han complicado el caminado, esos pequeños detalles, sumado a lo ajustado que se empieza a poner el calendario, serán claves para el desarrollo de la temporada del Rey de Copas.

Atlético Nacional ganó dos de sus tres últimos duelos en Primera A (1E); de hecho, han marcado gol en sus últimos siete partidos en la división. Y este último punto es fundamental, el paisa es la escuadra más goleadora del campeonato, con 21 anotaciones, punto que será determinante, sobre todo en razón a las falencias defensivas de Millonarios.

Jefferson Duque de Atlético Nacional es el único jugador del Apertura 2021 que ha conseguido un hat-trick (v Deportivo Pereira el 31 de enero).

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Quintana. DF: Candelo, Mosquera, Perea, Banguero. MC: Perlaza, Rovira, Gómez; Barrera, Andrade. DL: Alves.

