Pronósticos Junior vs Millonarios | Previa FPC, Fecha 16

Junior abrió el marcador en sus últimos tres partidos del torneo, pero sólo logró mantener la ventaja en el más reciente, 2-0 vs. Deportivo Pereira (antes empató 1-1 con América y 2-2 con Nacional).

Millonarios ganó sus últimos dos partidos de liga (1-0 vs. Patriotas y 2-1 vs. Envigado), algo que no conseguía desde septiembre de 2019, cuando ganó tres seguidos.