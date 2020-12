Pronósticos Final FPC | Santa Fe vs América de Cali

Toda la temporada se resume en este cotejo, la final del FPC que tendrá a dos grandes como protagonistas. Así llegan los Pronósticos final FPC | Independiente Santa Fe vs América de Cali.

Para nadie es un secreto que gran parte de la final está definida, salvo un milagro futbolero, la Mechita puede levantar su decimoquinto título, alcanzando a Millonarios y quedando a un paso de Nacional. Sin embargo, Santa Fe si que sabe recuperarse de las crisis, una escuadra valiente que debe ir a matar o morir, desde el vamos debe arriesgar si quiere tener chances.

Pronósticos final FPC | Independiente Santa Fe vs América de Cali

SANTA FE

El equipo cardenal entró en desesperación en la vuelta, su defensa tuvo pánico escénico a lo largo de los 90 minutos y nunca se posicionó en el terreno de juego, es tal el caso que ambas escuadras remataron 9 veces al arco, con el diciente que la Mecha convirtió 3 tantos y los Cardenales ninguno, pequeño detalle.

Desafortunadamente, en esta oportunidad, los datos históricos, por torneos cortos no acompañan al rojo bogotano. Santa Fe enfrentó 34 veces a América de Cali en Primera A desde que se juegan torneos cortos; la única vez que le ganó por 3 o más goles fue en marzo de 2018 (3-0, de local). En aquella oportunidad hubo dos autogoles en favor del Cardenal (Castañeda y Bejarano), el tanto restante lo marcó John Pajoy.

Las definiciones en el Campín, para Santa Fe, apenas favorecen al conjunto dirigido por Rivera, y es que de las 5 finales que se han definido en territorio bogotano, ha ganado 3, ante Tolima, DIM, y Pasto, perdiendo ante Millonarios y Nacional, cayendo ante los más grandes del país ¿América confirmará la estadística?

Santa Fe venció a América de Cali ocho de las últimas 11 veces que lo enfrentó como local en Primera A (1E 2D).

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Leandro Castellanos. DF: Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios y Dairon Mosquera. MC: Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Jhon Velásquez, Kelvin Osorio y Fabián Sambueza. DL: Jorge Luis Ramos.

AMÉRICA DE CALI

¿Logrará mantener la ventaja el equipo de Juan Cruz Real? Si bien un 3-0 es un marcador holgado que rosa la goleada, hay que tener en cuenta que sorpresas pueden haber, y que un gol puede cambiar la psicología de un equipo que se encuentra cómodo, por ello, “con la guardia arriba”, como lo diría Marcelo Gallardo.

Y es que la actuación de Duvan Vergara fue muy buena, levantando el nivel con el que venía jugando, demostrando que puede ser una estrella. Sin embargo no fue la figura, Yesus Cabrera estuvo en todas, ida y vuelta, colaborativo, influyente en defensa y decisivo en ataque, muy bueno el cotejo del ex Once Caldas. Y ojo, Ramos quedó debiendo, si bien hiló una asistencia, aún puede dar un poco más.

América de Cali se mantiene invicto en finales de Primera A desde que se juegan torneos cortos (6V 3E); fue campeón en el Apertura 2002, en el Finalización 2008 y en el Finalización 2019 – perdió por penales ante Boyacá Chicó en el Apertura 2008 luego de empatar ambos encuentros.

A tener en cuenta, no solo fue la brillante actuación ofensiva, sino que la defensa solo permitió un remate al arco. El punto bajo fue el nerviosismo de Graterol, que no paró de equivocarse, extrañamente, en las constantes salidas en las búsquedas por el balón aéreo ¡Mucho cuidado!

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Joel Graterol. DF: Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz y Edwin Velasco. MC: Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera y Luis Sánchez. DL: Duván Vergara, Adrián Ramos y Santiago Moreno.

