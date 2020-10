El FPC nos trae un lindo cotejo en el que la dignidad y la clasificación están en riesgo. Por ello llegan los pronósticos Envigado vs Millonarios, Previa FPC – Fecha 14.

Pronósticos Envigado vs Millonarios, Previa FPC – Fecha 14

ENVIGADO

Si en la previa nos hubiesen dicho que alguno de los dos equipos pelearía por la clasificación de los 8, de seguro que todos pensamos que sería Millonarios… Qué lejos estábamos de eso. El equipo antioqueño se ubica en la décima posición, a tan solo un punto del octavo que es Equidad, una hipotética victoria, y un resbalón del cuadro asegurador, o de Once Caldas que está con 20 unidades en la séptima posición, lo metería, con firmes posibilidades a los 8.

Como local, la Cantera de Héroes registra 3 victorias, 2 empates y una derrota, aquella caída ante Once Caldas. Con 4 goles en contra es una de las escuadras que menos tantos le han anotado como local, malas noticias para un Millonarios que no se le cae una opción de gol ni por asomo.

El 10 de Envigado, Yeison Guzman fue expulsado en el pasado partido, por lo que no podrá jugar ante el equipo bogotano.

MILLONARIOS

Todo mal para el conjunto azul, aunque juega con cierta seguridad en el fondo, sus porteros han mostrado que cuando más se les necesitan no aparecen, el medio está lleno de jugadores que priman la ida y vuelta, el roce, el forcejeo y no la creación, y si a eso le sumamos la poca actitud de banda que tienen los laterales ( si sorprendente que un lateral no desborde) y le agregamos el inexistente peso ofensivo, nos da como resultado un equipo baste pobre, desmotivado y lleno de presión que no parece desaparecen en este torneo.

Pero bueno, pasamos a los datos:

Como visitante, Millos no ha ganado, un desastre. Con 6 partidos registra 4 empates y 2 derrotas, consignando que en sus tres últimas presentaciones empató (Cali, Santa Fe, Tolima) y todas ellas con goles.

Pereira, salió lesionado ante Águilas y es posible baja.

Posibles Formaciones:

Envigado: Lodoño; Jiménez, Ruiz, Celedón, Maya; Zumaque, Gil; Rivera, Aguirre, Meneses; Álvarez.

Millonarios: Vargas; Román, De los Santos, Vargas, Banguero; Duque, Vega, Salazar, Montoya; Arango; Del Valle.

