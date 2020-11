Fuente: DIMAYOR

Puntos, puntos y más puntos, la consigna absoluta de los Aseguradores que se encuentra en el limbo de los clasificados. Por ello llegan los pronósticos Envigado vs Equidad | Previa FPC, Fecha 18.

Envigado

Cuando creíamos que la Cantera de Héroes iba a ser protagonista firme para luchar por la clasificación y era una escuadra llamada a ser sorpresa, se pinchó luego de ganarle al Junior, y desde ese instante no consiguió volver a tocar los labios de la victoria.

Luego de aquella lejana victoria, perdió ante Nacional, Millonarios y Cúcuta, y empató contra Pereira, Alianza y Jaguares, todo mal en las aspiraciones de clasificar. Sin duda, cuando las papas queman sale la jerarquía, algo que no tiene el Envigado.

Y es que 6 de los 9 goles que tiene en contra, como local, fueron ejecutados en las 3 últimas fechas, contra América, Millos y Alianza, un desastre. En aquellos últimos cotejos se superó, en cada uno de ellos, la marca de +2.5 goles, aunque, el Envigado pudo marcar al menos un gol en dichos cotejos.

Santiago Londoño no será parte del juego debido a una fuerte lesión que sufrió ante Jaguares, en su brazo derecho.

Posible Formación

PO: Parra. DF: Jiménez, Baez, Galeano, Rojas. MC: Zumaque, Palomino; Gíl, Guzmán, Rivera. DL: Álvarez.

Equidad

El cuadro Asegurador perdió una gran opción de acercarse a la clasificación tras empatar a cero goles contra Águilas, sin duda un partido que fue protagonizado por dos equipos que jugaron a no perder el partido, bastante timoratos. Pero bueno, el lado positivo fue que,a pesar del empate, los bogotanos siguen de octavos, con igual cantidad de puntos que Once Caldas que se ubica noveno, pero los dirigidos por Alexiss García tiene buena diferencia de gol, con +5 , dato fundamental para la clasificación (sobre todo cuando Once Caldas, Águilas y Millos, poseen, +3, +1 y -1 respectivamente).

Posible Formación

PO: Novoa. DF: Pacheco, García, Murillo, Torralvo. MC: Castro, Lima, Colina; Marona, Mier. DL: Sabaag

