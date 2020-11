Fuente: DIMAYOR

Comienza “El baile de los que Sobran”, los equipos que se resignan a jugar el reducido por copas deben sumar desde ya para no tener una peor campaña (aunque no lo crea siempre se puede jugar peor). Por ello llegan los pronósticos DIM vs Bucaramanga | Previa FPC, Fecha 19.

Pronósticos DIM vs Bucaramanga | Previa FPC, Fecha 19

DIM

Tal y como lo mencionamos, en honor a Los Prisioneros (antigua banda Chilena de Rock ), El Baile de los que Sobran comenzará próximamente y uno de sus participantes es el DIM, que supo colaborar para que sus chances de clasificación fuera nulas y su posibilidad de llegar, de nuevo, a competencias internacionales fueran un esfuerzo innecesario.

Si miramos la campaña como local del Poderoso, vemos que no ha sido tan desastrosa, registrando 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas, teniendo mejores números que Nacional, Millonarios y Once Caldas, que hoy pelean por un cupo a los 8. (Pero eso sí, de los últimos 5 partidos en Medellín, el Equipo del Pueblo solo ha ganado uno, empatado 3 y perdido 1, así no clasifica nadie).

El problema surge cuando vemos los números como visitante, de 27 puntos posibles fuera del Atanasio, el DIM ha ganado 2 ¡TAN SOLO 2! Para ser honestos, se merecen la eliminación de todo, mejor pensar en el otro año.

Posible Formación

PO: Vásquez. DF: Mena, Tegue, Cadavid, Giraldo. MC: Díaz, Ángulo; Delgado, Reina, Escalante. DL: Monjes.

Bucaramanga

Aunque es imposible, matemáticamente los Leopardos tienen aún chances de clasificar,pero necesitan que Equidad, Once Caldas, Águilas y Millos, pierdan todos sus partidos, y, obvio, el triunfo en sus dos siguientes cotejos es obligatorio, ambos casos son una utopía, un cuento de hadas que de seguro no sucederá.

De los últimos 5 partidos ligueros, Bucaramanga ha ganado 2, empatado uno y perdido los otros 2, el problema de aquellas derrotas, y lo que terminó de sentenciar su eliminación, fue cuando cayó ante Chicó por 1-0, aquel partido hace 2 fecha. Si quieres clasificar perder ante uno de los Boyacá es un atentado ante ese propósito (Nacional es la excepción a la regla).

Posible Formación

PO: Martínez. DF: Palacios, Martínez, Makuka, Gutiérrez. MC: Restrepo, Subero; Caballero, Pérez, Castrillón. DL: Herazo.

Pronósticos DIM vs Bucaramanga | Previa FPC, Fecha 19