El partido de la jornada, el derbi antioqueño entre el DIM y Atlético Nacional. Así llegan los pronósticos y apuestas de la Liga FPC.

+ FPC: Datos del clásico antioqueño Atl. Nacional vs. DIM.

+ Previa Atl. Nacional vs DIM | Jugadores campeones con ambas camisetas.

+ Así va la lucha por el Botín de Oro del FPC

Ambas escuadras arriban a este clásico en su mejor momento, mientras el DIM viene con un invicto de 9 fechas, Nacional arriba con el ánimo a tope, tras imponerse en Copa Libertadores, ganarle a Jaguares, Millonarios y Junior, todos ellos rivales directos en el objetivo de la clasificación, lo que le provocó posicionarse como líder. Lindo encuentro que empezará a definir la clasificación de una de estas escuadras.

Pronósticos DIM vs Atlético Nacional | Apuestas Liga FPC

DIM

Uno de los problemas del Medellín recae sobre su fecha de descanso, que será la próxima, en la jornada 16, por lo que los dirigidos por el Bolillo Gómez necesitan sumar, para no dar más ventajas, ya que de momento aventaja a Jaguares por 4 puntos, que por cierto, descansará en este fin de semana.

Una parte positiva del Poderoso ha sido que le ha encontrado la vuelta a la falta de gol, con la lesión de Vuletich supo solucionar la ausencia de eficacia. Agustín Vuletich registraba, en su momento, el 90% de los goles anotados por el rojo paisa. En los pasados 3 partidos en los que el argentino no jugó, DIM logró anotar 2 tantos en cada uno de esos partidos.

A pesar de que “El Equipo del Pueblo” no ha perdido como local, se encuentra en la octava posición de los mejores locales, y es debido a que ha empatado 4 de los 7 partidos que ha jugado, 3 de ellos de manera consecutiva en las últimas jornadas, dos de esos empates fueron a un gol, el restante fue a dos.

Entre los 8 clasificados, DIM es el equipo que menos goles ha anotado con 15, 8 de esas anotaciones fueron en el Atanasio Girardot.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Vásquez. DF: Mosquera, Rolín, Cadavid, Arboleda. MC: Londoño, Ospine; Mier, Reina, Harrys. DL: Castro.

+ Pronósticos Junior vs. Santa Fe | Apuestas Liga FPC

HISTORIAL

Teniendo en cuenta sólo los partidos de Liga, Nacional ha ganado 126 de 306 enfrentamientos, mientras que el Poderoso solo se ha impuesto en 84, además se han registrado 96 empates.

En sus últimos 4 partidos ambas escuadras anotaron, además, en 3 de ellos se superó la marca de +3.5 goles.

ATLÉTICO NACIONAL

El Verde Paisa es el líder del FPC, con comodidad en relación a su nivel de juego, le ganó a rivales directos y aunque ante Millonarios su profundidad de juego no destacó, fue efectivo y se llevó los 3 puntos, con jerarquía todavía se gana.

En 4 de los últimos 5 partidos del “Rey de Copas”, los dirigidos por Guimaraes anotaron, como mínimo, 2 goles, además en 3 de ellos se superó la marca de +2.5 goles.

La campaña del verde no ha sido de las mejores, registrando 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Otro es el cuando cuando juega en el Atanasio, su patio, en donde registra 6 victorias, el mayor número de triunfos en el campeonato y un empate, aquella igualdad ante el América, pero eso no es todo, con 20 goles como local, es la escuadra, que por lejos, más goles ha convertido en casa.

Con 26 anotaciones es la escuadra más goleadora del campeonato. En 6 de sus 13 partidos se anotaron más de 2.5 goles.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Quintana. DF: Marulanda, Mosquera, Perea, Banguero MC: Rovira, Perlaza, Gómez; Barrera, Andrade. DL: Duque, Álvez.

Pronósticos DIM vs. Atlético Nacional | Apuestas Liga FPC