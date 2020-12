Con el deber de darle vuelta a la llave, el tiburón visita Chila. Así, llegan los Pronósticos Coquimbo vs Junior | Copa Sudamericana.

Luego de los ires y venires del cotejo de Copa Sudamericana entre los chilenos y los colombianos, la pelota tendrá que rodar para conocer a un semifinalista. Con este imperativo, y bajo la pasada eliminación del Junior en manos del América de Cali en las semifinales del FPC, obliga a los de Curramba a darle vuelta a la serie ¿Cómo queda pisado el fútbol colombiano bajo la probable eliminación del Junior?

Pronósticos Coquimbo vs Junior | Copa Sudamericana

COQUIMBO

En las últimas horas Coquimbo intentó suspender el partido, fue tan sencillo como, ya que el mismo reglamento CONMEBOL declara que si se tienen 7 jugadores habilitados y libres del virus, el cotejo se juega, si o si, por lo que intentar no jugar el cotejo con un testeo “aleatorio” es demasiado CHICO.

Pero bueno, como ya lo hablamos con anterioridad, Coquimbo es un equipo que siempre lucha por la zona baja -media de la tabla, y en la actualidad está en la promoción, entonces que se deje de joder el Junior.

Coquimbo llegó a esta instancia copera tras ganarle en primera ronda a Araguas, de Venezuela, por un marcador de 3-0 en Chile, perdiendo 1-0 en Venezuela. En segunda ronda venció a Estudiante de Mérida, nuevamente 3-0 de local y 0-2 de visitante. Ante Sport Huancayo, de Perú, en octavos, ganó a cero goles en casa, y venció al equipo peruano, en Lima, por 0-2. ¡NINGUNO DE ELLOS ES UN GRANDE!

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Matías Cano. DF: Víctor González, Federico Pereyra, Raúl Osorio. MC: Fernando Manríquez, Diego Aravena, Juan Carlos Espinoza, John Salas. DL: Rubén Farfán, Joe Abrigo, Diego Vallejos.

JUNIOR

¡Ay Junior! Falló en el momento más importante, cuando mejor tenía que jugar todo se prestó para que fueran eliminados de la final del FPC, entre los infectados y la variabilidad de un Teofilo Guitierrez tocado, no ayudaron para que el tiburón encaminara una llave que lo perfilaba como favorito.

Luego, ya pensando en Copa Sudamericana, aquella “ALEATORIA” muestra de Coquimbo que salió positiva por Covid, hacer ver que también les falta suerte. Pero bueno, Junior tiene la nómina para demostrar que tiene lo suficiente para levantar un título y el de Sudamericana será su objetivo.

Sin embargo, también es preciso destacar que los tiburones no podrán contar con cuatro elementos, Gabriel Fuentes y Sherman Cárdenas, quienes no viajaron a suelo austral; Fabian Ángel, quien viajó pero no podrá ser tenido en cuenta; y Larry Vásquez, quien hasta ahora pagará la segunda fecha de sanción.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Sebastián Viera. DF: Viafara, Rosero Valencia, Germán Mera, Murillo MC: Edwin Cetré, Moreno, James Sánchez, Fredy Hinestroza. DL: Miguel Borja, Teofilo Gutiérrez.

