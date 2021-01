Vaya sorpresas que llegaron a semifinales de Copas Sudamericana. Pero bueno, no es muy atractivo pero hay un claro favorito. Así llegan los Pronósticos Coquimbo Unido vs Defensa y Justicia.

Dos equipos totalmente emergentes del fútbol sudamericano, por un lado Coquimbo Unido que le ganó con lo justo y necesario a un Junior de Barranquilla diezmado, y por el otro Defensa y Justicia, dirigida por el enorme Hernpan Crespo, que viene de la Copa Libertadores, en la que quedó eliminado insólitamente y de superar, en las dos últimas fases a dos escuadras brasileras.

Pronósticos Coquimbo Unido vs Defensa y Justicia | Copa Sudamericana

COQUIMBO UNIDO

El equipo chileno no es un mar de aptitudes, de hecho ante Junior mostró muy poco, pero aún así logró llegar a semis. Y es que su camino no ha sido difícil, Aragua, Estudiantes de Mérida, Sport Huancayo fueron algunos de sus rivales, equipos que no están a la altura de levantar una copa internacional, ni por asomo.

El Pirata es penúltimo en la liga chilena, solo arriba de Colo Colo que tiene un pinta de descenso impresionante. Coquimbo viene de ganarle 0-1 a Huachipato, cortando una racha de 5 partidos sin conocer la victoria, registrando 4 derrotas y un empate.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Matías Cano. DF: Víctor González, Federico Pereyra, Raúl Osorio. MC: Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez, Diego Aravena, John Salas. DL: Rubén Farfán, Diego Vallejos y Joe Abrigo

+ Pronósticos River Plate vs Palmeiras | Copa Libertadores

+ Pronósticos Boca Juniors vs Santos | Copa Libertadores

+ Pronósticos Vélez vs Lanús | Copa Sudamericana

DEFENSA Y JUSTICIA

Con un XI repleto de suplentes, Hernán Crespo cayó goleado a manos de Rosario Central el último fin de semana y resintió sus chances de ser líder de grupo de complementación precisamente ante el Canalla.

Defensa y Justicia sumó a préstamo por un mes a un defensor con historia en el club, de cara a las semifinales de la Copa Sudamericana. Se trata del lateral Rafael Delgado, de Colón de Santa Fe, institución que acordó cederlo mientras dure la participación del equipo de Florencio Varela en la competencia internacional, cuya definición está prevista para el 23 de enero en el Mario Kempes de Córdoba.

El Halcón de Varela viene de descender desde la Copa Libertadores, en la que lo sacó, por un punto, Delfín de Ecuador.

El equipo de Crespo rebasó en las rondas previas ante Sportivo Luqueño, en la ida como visitante ganó 1-2 y como local igualaron a un tanto.

Ya en octavos venció a Vasco da Gama, igualaron a un gol en Brasil y ganaron en Argentina 1-0. En cuartos vencieron a Bahía por 2-3 en territorio carioca y ganaron como local 1-0.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Unsain. DF: Paredes, Frías, Martínez. MC: Rius, Escalante, Larralde, Brítez. DL: Pizzini, Romero e Isnaldo.

Pronósticos Coquimbo Unido vs Defensa y Justicia | Copa Sudamericana