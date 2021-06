Partido discreto de la Copa América, un cotejo en el que los guaraníes son amplios favoritos para llevarse la victorias, pero bueno, cada tanto Bolivia te da una sorpresa. Así llegan los pronósticos de Paraguay vs. Bolivia.

En las 4 primeras jornadas de las eliminatorias Paraguay fue un equipo bastante sólido, casi invulnerable, pero claro, en la última tanda perdió ante el mejor equipo (0-2 ante Brasil), tras igualar a cero ante Uruguay, en un encuentro de polémica. Por su lado, Bolivia viene de sumar 4 puntos en un par de buenos cotejos, el primero con victoria por 3-1 ante Venezuela y empate a uno ante Chile.

Pronósticos Copa América | Paraguay vs. Bolivia

HISTORIAL COPA AMÉRICA

En total, estos equipos han jugado 10 partidos en Copa América, con solo una victoria para los bolivianos, aquella en 1963, cuando la competencia se desarrolló en Bolivia; el resto de cotejos finalizaron con 2 empates y 7 victorias de los paraguayos.

Sobre 67 partidos disputados, Paraguay ganó 34 de ellos, empataron 17 y la selección verde triunfó en 15 oportunidades.

PARAGUAY

A lo largo de las eliminatorias los guaraníes han anotado tan solo 6 goles, siendo la segunda peor delantera de las clasificatorias, solamente superando a Venezuela que ha anotado 3 goles, además ha hilado una victoria, 4 empates y una derrota, aquella ante la Canarinha.

Desde la Copa América 2015, que se desarrolló en Chile, los paraguayos no consiguen una victoria, la última fue ante Jamaica por 1-0; desde allí hiló 5 empates (un triunfo contra Brasil por penas) y seis derrotas (una caída ante la misma Brasil por penales).

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Anthony Silva. DF: Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Arzamendia. MC: Gastón Giménez, Ángel Lucena, Villasanti, Óscar Romero. DL: Almirón, Ángel Romero.

BOLIVIA

Vaya que sí sorprendió en la pasada doble jornada, aunque le ganó en un predecible encuentro ante Venezuela por 3-1, logró una muy buena igualdad ante Chile a un tanto, además en sus filas está el goleador de las actuales eliminatorias, Moreno Martins que suma 6 tantos; pero, pero, pero… Esto hecho se fue al piso en los últimos días de cara a la Copa América, ya que el mismo goleador, junto a referentes como Lampe, Haquin, Bejarano y Vaca dieron positivo en el PCR por lo que se bajaron de la competencia.

Al igual que Paraguay, la última victoria, en Copa América, de la escuadra boliviana fue en el 2015 contra Ecuador por 2-3, desde ese duelo ha hilado 8 derrotas en sus 8 juegos disputados.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Lampe (out). DF: Bejarano (out), Haquin (out), Quinteros, Flores. MC: Justiniano, Vaca (out), Saavedra, Carlos Arce, Ramallo. DL: Marcelo Moreno (out).

