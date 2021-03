Nuevo día del FPC, con un partido entre los líderes, entre las dos escuadras referentes (de momento). Así llegan los pronósticos y apuestas de Cali vs Tolima.

El Verdiblanco y el Vinotinto y Oro se medirán mañana a las 5:40 Pm. El encuentro correspondiente a la Fecha 13 de Colombia – Liga Betplay 2021 se disputará en Palmaseca.

Cali se ha encontrado con un gran bache, no gana desde hace un mes y sintió la falta de buen juego en la anterior jornada de la Copa Sudamericana, en la que Tolima, en Ibagué, les pasó por encima. Por su lado, Tolima sigue con su constancia, continúa siendo uno de los equipos que se aferran a un estilo de juego y cumplen a rajatabla con la lógica de su “guión”, un lindo duelo que es vital para encaminar la parte decisiva del todos contra todos.

Pronósticos Cali vs Tolima | Apuestas Liga FPC

CALI

El azucarero ha jugado mal en las últimas jornada, y no hablo de detalles defensivos absurdos, ni de su deficiente delantera, sino que su falta de profundidad y la confusión de su salida ha generado un colapso total de su juego, y es que desde hace 6 fechas no marca más de un gol, aquel en la última victoria registra ante Junior por 1-2 y desde hace 3 partidos (contando el de Copa) no marca goles, un total desastre si eres un grande del FPC.

A pesar de ello, sigue siendo la escuadra con menos goles encajados (junto con DIM y América), pero, con solo 11 goles a favor, hace parte de las peores ofensivas dentro de los 10 primeros (también junto a los dos equipos anteriormente mencionados), el problema del Cali es que, no es un proyecto nuevo , como el del Medellín, y no ha sufrido lesiones, ni suspensiones de gravedad, como el América. Se nota que la baja de Palavecino ha sido traumática.

Deportivo Cali no ganó en sus últimos tres duelos como local en Primera A (2E 1D); su peor racha sin ganar de esta manera desde mayo – junio 2019 (3D).

Angelo Rodríguez (55) y Jhon Vásquez (50) de Deportivo Cali, son los jugadores que más toques han dado en el área rival en el Apertura 2021.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Acevedo DF: Ángulo, Menosse, Arias, Andrade. MC: Valencia, Balanta, Arroyo, Vásquez, Velasco. DL: Pérez.

HISTORIAL

En total, son 204 partidos que han disputado caleños y tolimenses. Las estadísticas marcan una ventaja a favor del Deportivo Cali, que se impuso en 91 oportunidades, mientras que Deportes Tolima lo hizo en 57, dejando la marca de 56 empates.

El más reciente cotejo entre estas escuadras se llevó a cabo la semana pasada, el día martes, en donde los de Ibagué ganaron 3-0, claro, sólidos y completamente superiores.

TOLIMA

No esperemos un espectáculo de 20 toques, ni un extremo dominio en cada una de sus zonas, no, esos no son los equipos de Hernán Torres. Aún así, son escuadras efectivas, veloces y de buen flujo de ataque, que no dependen de goleadores ni una figura de reflectores.

Los pijaos han anotado 3 goles en sus dos más recientes encuentros, ante el mismo Cali en Copa Sudamericana, y contra Jaguares, en su pasado triunfo liguero por 3-2. Y cuidado, porque únicamente en la fecha 4, contra Pereira no pudieron anotar, de hecho, con 20 goles a favor son la segunda mejor delantera del campeonato, a un gol de Atlético Nacional.

Deportes Tolima ganó tres de sus últimos cuatro duelos ante Deportivo Cali en Primera A (1E); la última victoria de Deportivo Cali fue en febrero 2019 (2-1). De igual forma, el vinotinto es el equipo, del Apertura 2021, que más goles ha marcado desde fuera del área (5/20); siendo esta cifra el 25% de sus goles.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Cuesta. DF: Castrillón, Narváez, Mosquera, Angulo. MC: Parra, Ríos; Campaz, Cataño, Plata. DL: Caicedo.

