Duelo de equipos argentinos, en el que puede pasar de todo. Por ello llegan los pronósticos Atlético Tucumán vs Independiente | Apuestas Copa Sudamericana.

Atlético Tucumán

Los de Tucumán vienen de vencer, arrollar y aplastar a Racing en la primera fecha de la Liga Argentina. Cuando se esperaba que el equipo de Beccacece se impusiera y demostrara su mejor juego, apareció el equipo del ruso Zielinski y destrozó, de punta a punta, a los de Avellaneda. Sin duda, un mensaje claro para el rojo “¡No nos den por muerto!”.

En el cotejo de ida, en el Libertadores de América, Tucumán no sufrió en exceso, pero un “penal”, muy entre comillas, fue el que generó la diferencia, porque en el juego, todo fue bastante igualado.

Ramiro Carrera fue expulsado en aquel primer partido y no será parte del encuentro de vuelta.

Posible Formación

PO: Lucchetti. DF: M. Ortíz, G. Ortíz, Cabral, Monzón. MC: Lagos, Mussis, Acosta DL: Lotti, Toledo, Melano.

Independiente

El Rey de Copas tiene la ventaja en el marcador, pero no en el juego, y así lo demostró, no solo en la ida, sino que en su debut en la Liga Argentina apenas le ganó 1-0 a Central Córdoba, siendo, a mi modo de ver, algo inferior, demostrando que Pusineri no tiene muchas variantes para disputar dos torneos.

Estas dos escuadras ya se vieron las caras en la edición del 2017 de la Copa Sudamericana, en aquella ocasión ambos ganaron sus partidos como locales, la diferencia estuvo en la victoria del rojo, en la que triunfó 2-0, mientras que Tucumán lo hizo por 1-0.

Los dos últimos partidos, en el estadio José Fierro, significó una victoria por bando, 0-1 y 4-2.

Posible Formación

PO: Sosa. DF: Bustos, Franco, Barboza, Rodríguez. MC: Romero, Hernández; Velasco, Martínez, Menéndez. DL: Romero.

