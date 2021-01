Arranca la liga FPC con un clásico de mucho revuelo, entre dos de los que equipo más importantes de la década. Así llegan los pronósticos de Atlético Nacional vs Santa Fe.

Vaya cierre de mercado de fichajes que tuvo Santa Fe, el cuadro Cardenal sorprendió con dos muy buenas incorporaciones, a pesar de ello, la baja de Sambueza parece clave en la aspiración de sus propósitos. Por su lado, el verde paisa se encuentra en reconstrucción, sin figuras rimbombantes, ni promesas esperanzadoras, pero con la conciencia de que es uno de los 3 gigantes del FPC, y el más copero de Colombia, por lo que si o si debe ganar un título en esta temporada.

Pronósticos Atlético Nacional vs Santa Fe | Liga FPC

ATLÉTICO NACIONAL

El equipo dirigido por Alexandre Guimaraes presentó varias novedades, en las que se destacan las de Danovis Banguero y la del “Loco” Alves (aunque no podrá jugar porque no le ha llegado la ficha de su transferencia), que tuvo un paso en el Junior de Barranquilla el cual fue bastante amargo.

Sin duda alguna el punto débil del Nacional en la anterior temporada fue la defensa, estuvo siempre en el top 4 de los equipos a los que le convirtieron más goles. Por ello esperemos que con la contratación de Marulanda, Banguero, la repatriación de Hernández y la más reciente incorporación, el argentino Emanuel Oliveira, que proviene de Colón de Santa Fe (quien desde el reinicio del fútbol argentino disputó 554 minutos), vuelva a tener algo de solidez.

Desde la apertura del 2017 estas dos escuadras no se ven las caras por la primera fecha del FPC, en aquel año, el verde, como local, ganó por un marcador de 3-1. Ya en el clausura, en fortín bogotano, Santa Fe probó las mieles de la victoria y ganó por un marcador de 1-0.

El otro jugador que se perderá el partido de debut será Jarlan Barrera, el ex Rosario Central dio positivo en las pruebas PCR y no será tenido en cuenta.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Quintana. DF: Marulanda, Perea, Hernández, Banguero. MC: Perlaza, Rovira; Andrade, Hernández, Moreno. DL: Duque.

HISTORIAL

Santa Fe y Nacional jugarán el partido número 242 de su historial en el campeonato de Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

Los verdolagas acumulan 99 victorias sobre 72 del conjunto cardenal. Los 71 compromisos restantes terminaron en empates. Así van las estadísticas, de 725 puntos posibles, 298 fueron para los de Antioquia y 213, para los de Bogotá. En goles marcados, Nacional convirtió 366 frente a 334 de los capitalinos.

SANTA FE

El equipo Cardenal viene de una final de pesadilla, en la que tuvo el infortunio de jugar su peor partido en toda la temporada, aún así, y lejos de desanimarse, Harold Rivera se prepara para otra guerra. Y cuando parecía que el equipo iba a decrecer debido a sus bajas, en esta última recta del mercado aparecieron Rangel y Sherman y apaciguaron las aguas, aquel punto débil en ofensiva pareciera solucionarse con la incorporación del “Rompe” (sin olvidar la muy buena incorporación de Andrés Rentería).

Como particularidad, en la actual temporada hay 4 jugadores que supieron jugar juntos, todos ellos en Bucaramanga, tanto Michale Rangel, Sherman Cárdenas Johan Caballero y Jeison Palacios, compartieron equipo, elemento no menor a la hora del planeamiento de la estrategia de colectivo. Aquella supla entre Rangel y Sherman puede dar de qué hablar, pero primero, el volante ex Millonarios, Nacional, Equidad, entre otros, deberá demostrar que no solo es un jugador de equipo chicos.

El último triunfo del Rojo Cardenal, en el Atanasio, frente a Nacional, fue en los Playoff del clausura 2016, por 0-4. En aquella oportunidad, los dirigidos por Reinaldo Rueda presentaron nómina alterna debido a su partido de Libertadores contra Independiente del Valle.

En torneo regular, la última victoria fue en el mismo 2016 pero en el apertura, cuando Santa Fe venció al verde por 0-1.

POSIBLE FORMACIÓN

PO: Castellanos. DF: Arboleda, Torijano, Palacios, Mosquera. MC: Pérez, Giraldo; Seijas, Rentería, Cardenas. DL: Rangel.

