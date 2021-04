Pronóstico Yankees vs Rays | Análisis, cuotas, apuesta

Este viernes por la tarde, la acción de la MLB dará inicio con el primero de esta serie pautada a tres encuentros entre los New York Yankees y los Tampa Bay Rays. Dos de los principales favoritos a hacerse con el banderín de la División Este de la Liga Americana.

NEW YORK YANKEES

Aunque ostentan un record aceptable de 3 victorias y 3 derrotas, los New York Yankees, no han empezado la temporada como se esperaba. Con unos lanzadores que han hecho un excelente trabajo, siendo los mejores de la MLB en carreras permitidas con una media de 2.37 y limitando a sus rivales a un AVR. de 1.76. Sin embargo, ofensivamente aún no han mostrado todo su potencial, promediando solo 3.95 carreras por partido, y siendo los números 20 de la liga en jonrones.

Los Yankees, aliviaron un poco la frustración de perder su serie inaugural a costa de los Baltimore Orioles, ganando los dos primeros partidos con un marcador global de 2-14. No obstante, no pudieron ante el AS rival, cayendo en extra inning por un marcador de 4-3. Aaron Judge, ha sido el más consistente en la ofensiva de los Yankees en este inicio de temporada, dejando un promedio de .364, conectando 8 hits en 22 idas al plato.

La ofensiva de los Yankees, ha sufrido un poco sin la presencia de Luke Voit, además, para este encuentro la presencia de Aaron Judge está en duda tras perderse el partido pasado.

TAMPA BAY RAYS

Los Tampa Bay Rays, subcampeones de la Serie Mundial 2020, no han empezado la campaña de la mejor manera. Ya que, si bien obtuvieron 2 de los 3 partidos en una reñida serie ante los Miami Marlins, no pudieron repetir la misma receta ante los Boston Red Sox, siendo barridos en tres juegos, con una ofensiva que no estuvo del todo mal, pero con unos lanzadores y una defensa que hicieron un muy mal trabajo, permitiendo 11 carreras en el primer encuentro, 6 en el segundo y 9 en el tercero.

Los lanzadores de los Rays han permitido 38 carreras en sus últimos 4 partidos, ubicándose de esta manera como los segundos peores de la MLB en carreras permitidas con un promedio de 7.04, una cantidad sorprendente teniendo en cuenta la calidad que tienen. Mientras que, la ofensiva tampoco ha funcionado del todo bien, dejando una media de 3.86 carreras, y con Manuel Margot, siendo el más destacado con un AVR. de .300 con 6 carreras impulsada en 20 turnos.

Los Rays, tienen bajas significativas para el equipo tanto en ataque como en defensa, como las de Chaz Roe, Kevin Kiermaier, Ryan Sherriff, Ji-Man Choi y Nick Anderson.

DUELO DE LANZADORES

Corey Kluber: Aunque salió sin desición, el veterano de 34 años tuvo un buen debut con los Yankees, lanzando por espacio de 4.0 entradas, permitiendo 6 hits, 1 carrera, dando 3 pasaportes y ponchando 5.

Rich Hill: El zurdo de 41 años no tuvo el mejor de los inicios en esta temporada, cediendo 5 hits, 4 carreras en 4.0 entradas ante los Miami Marlins, mientras regalaba 2 bases por boles y banicaba a 4.

PRONÓSTICO

Esta será una verdadera prueba de fuego para los Tampa Bay Rays, ya que, su principal arma, el bullpen, no ha funcionado de la mejor manera y hoy tendrán a un abridor que no le fue para nada bien en su primera aparición enfrentando a una ofensiva de los New York Yankees que si bien no está en su mejor momento, sigue teniendo un gran potencial. Además, los lanzadores de los Yankees han tenido un gran rendimiento, y se perfilan para continuar de esa manera ante una ofensiva rival que siempre le ha costado.

Así que, aunque espero que este sea un partido entretenido, creo que el actual momento del bullpen de los Yankees, y su ofensiva se impondrán sobre unos inconsistentes Tampa Bay Rays.

Recomendación: New York yankees gana. Cuota: 1.71.

Todas las imágenes mostradas en este articulo son cortesía de IMAGO.