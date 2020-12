Pronóstico West Ham vs Brighton | Análisis, cuotas, apuesta

Continua la actividad de la Premier League y uno de los enfrentamientos que se disputarán este día domingo será el que sostendrán West Ham vs Brighton. Duelo fundamental para la visita, quien se encuentra al borde de la zona de descenso.

WEST HAM

El West Ham ha sorprendido a muchos con el gran nivel que ha mostrado en esta campaña. Pese a esto, no ha tenido los mejores resultados en las últimas fechas y vienen de ser goleados por el Chelsea por un marcador final de 3-0. De esta manera, los martillos se posicionan en la décima plaza del torneo e intentarán retomar su rendimiento en esta jornada.

Se dice esto porque solamente han ganado 1 encuentro de los últimos 4, recibiendo 7 goles en esos 3 cotejos que no se llevaron los 3 puntos. Se enfrentarán a un rival que no pasa por su mejor momento, pero frente al cual mantienen una racha negativa de 6 duelos sin sacarle el triunfo.

En cuanto a bajas se refiere, Arthur Masuaku es la única baja confirmada por parte de los locales.

BRIGHTON

La situación del Brighton cada vez se hace más complicada en la Premier, ya que solamente han podido ganar 1 de sus últimos 12 partidos, una situación que los ubica en la décimo séptima plaza a solo un punto de entrar a la zona de descenso. Las gaviotas han decepcionado tremendamente en su nivel, aunque al menos han conseguido 1 empate en las últimas 2 fechas.

Viajarán a un estadio en el que no le ha ido para nada mal, de hecho, solamente han caído derrotados una sola vez en los últimos 5 choques, saldo positivo de 2 victorias y un empate. Además, no ha pasado del empate ante este rival en los 3 partidos más recientes tomando en cuenta todas las competiciones.

Florin Andone, José Izquierdo y Tariq Lamptey se quedan fuera de esta cita por lesión. Este último, un efectivo muy importante del equipo.

JUGADOR MÁS POWER

Jarrod Bowen está teniendo una buena temporada con el West Ham y en 14 partidos registra 4 goles y 2 asistencias. Números positivos para el extremo de 24 años que intentará ayudar a su equipo para salir del bache en el que se encuentra.

Danny Welbeck solamente ha marcado en 2 oportunidades en esta campaña para el Brighton. Pero las veces que ha dicho presente en el resultado, su combinado no ha perdido. Además, ha aportado 1 asistencia en 8 cotejos.

PRONÓSTICO

El West Ham tendrá que salir a buscar la victoria si no quiere seguir perdiendo pisada de puestos para competiciones Europeas. Tendrán enfrente a un rival que no escatima en su juego ofensivo y contra el cual no les ha ido para nada bien en las últimas citas.

Las gaviotas han anotado al menos 2 goles en los últimos 3 encuentros ante los Martillos y quieren seguir manteniendo esta tendencia para tratar de alejarse de la zona roja.

Por lo tanto, este duelo tiene todos los condimientos para que ambos equipos logren hacerse daño en el marcador.