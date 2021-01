Pronóstico West Brom vs Manchester City | Análisis, cuotas, apuesta

Uno de los encuentros ha disputarse en esta jornada entre semana de Premier League será el que sostendrán West Brom vs Manchester City. Duelo en el que los visitantes querrán mantener la espectacular racha que vienen acarreando, esto ante uno de los rivales más débiles de la actual temporada.

WEST BROM

El West Brom sigue sufriendo en la penúltima posición de la tabla general y parece no tener lo necesario para poder revertir esta situación. Con apenas 11 unidades sumadas, ya son 5 puntos los que lo separan de la zona de salvación, una diferencia que se va haciendo holgada para un club que suele ganar muy pocos partidos.

De hecho, en casa siquiera han podido imponer condiciones, perdiendo los 4 cotejos más recientes disputados en condición de local, una cantidad exagerada que no se puede permitir ningún equipo de primera división. No solo eso, sino que tampoco han podido decir presente en el marcador en 5 de los últimos 7 partidos en el estadio The Hawthorns.

En cuanto a bajas se refiere, Grady Diangana, Karlan Grant, Conor Townsend y Matt Phillips se quedan fuera de esta convocatoria, este último por Covid-19.

MANCHESTER CITY

A diferencia de su adversario, el Manchester City parece haber llegado al tope de su rendimiento, viéndose reflejado en los resultados que ha podido saldar en las últimas semanas. Los ciudadanos han ganado sus últimos 6 encuentros en la Premier League, una perfecta racha que los tiene en la segunda posición de la tabla general a tan solo 2 unidades de la punta.

Lo mejor de todo es que todavía cuentan con un partido menos, por lo que una victoria en dicho cotejo pendiente, los colocaría como líderes en solitario de la liga más competitiva del mundo. Pero primero, deberá tratar de obtener un resultado positivo en esta nueva fecha, algo que no se torna tan complicado si tenemos en cuenta que ha podido ganarle al West Brom en los 7 enfrentamientos más recientes en condición de visitante.

Guardiola seguramente esté preocupado después de que uno de sus mejores efectivos, Kevin De Bruyne, presentara una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por algunos partidos. Junto a él se quedan fuera Nathan Aké y Sergio Agüero, nuevamente el Argentino marginado, esta vez por Covid-19.

JUGADORES DESTACADOS

Matheus Pereira está dando la cara por su combinado. El extremo de 24 años ya ha marcado 4 goles y aportado 3 asistencias, números más que positivos en un club que la está pasando realmente mal en la primera división.

Raheem Sterling deberá ser uno de los efectivos que de un paso al frente con la ausencia de KDB. El Inglés sigue redondeando buenos números con el City, anotando 5 goles y aportando 4 asistencias en lo que va de temporada 20/21.

PRONÓSTICO

El Manchester City parte como claro favorito para llevarse los 3 puntos en esta oportunidad. Los Sky Blues han sido muy superiores en los duelos recientes que han tenido que disputar. Incluso en las 7 victorias que ha consumado, ha podido anotar al menos 2 tantos en cada uno de los choques. Sin embargo, este conjunto de Pep es algo diferente a los anteriores, basando su juego ahora en la solidez defensiva, algo que le ha permitido mantener su arco en 0 en 5 de los últimos 6 encuentros.

El West Brom, por su parte, además de su pésima manera de defender, no ha encontrado las ideas suficientes para hacer daño en ofensiva. Se dice esto porque, incluso en casa, se ha quedado sin anotar en 5 de sus 7 citas más recientes.

Teniendo en cuenta esto y que los visitantes no podrán contar con su mayor referente en la creación de juego, quizás tengamos un resultado final donde los de Manchester se puedan imponer pero no por una diferencia muy holgada.