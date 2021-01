Pronóstico Warriors vs Jazz | Análisis, cuotas, apuesta

Este sábado, la acción de la NBA culminará cuando los Golden State Warriors visiten a el Utah Jazz, quien querrá seguir mejorando su gran temporada.

GOLDEN STATE WARRIORS

Con un record de 8 victorias y 7 derrotas, los Golden State Warriors, han sido una de las sorpresas más gratas de la temporada. Con un Stephen Curry que ha estado a un gran nivel, y que ha recibido una buena ayuda de sus compañeros. Dejando un promedio ofensivo de 111.7 puntos por partido, y aunque en defensa no son los mejores, han sabido hacer las cosas de manera correcta.

Tras derrotar a los San Antonio Spurs con un marcador de 121-99, los Warriors, no pudieron mantener el paso de los New York Knicks en la noche siguiente. Perdiendo por un resultado final de 119-104, con un Stephen Curry, que tuvo una buena noche anotando 30 puntos, pero con una defensa que no pudo mantener a raya a los Knicks, quienes tuvieron hasta a 6 jugadores con 11 puntos o más.

Klay Thompson, Marquese Chriss y Alen Smailagic serán nuevamente las únicas bajas para unos Warriors que fuera de casa han dejado un registro de 3 victorias y 3 derrotas.

UTAH JAZZ

Los Utah Jazz han tenido un gran desempeño en esta temporada, entrando a este partido con un record de 11 victorias y 4 derrotas. Y con una racha de 7 victorias de manera consecutiva, en la que han sido buenos en ataque, dejando su promedio en 112.3 puntos por partido. Pero con una defensa que ha sido el punto más destacado del equipo, convirtiéndose en la tercera mejor de la liga con una media de 106.0 puntos permitidos por encuentro.

El Jazz sumó una séptima victoria al hilo tras “barrer” en una mini serie de 2 juegos a los New Orleans Pelicans, en un partido donde empezaron de manera pésima, permitiendo 43 puntos en el primer cuarto. Sin embargo, lograron resolver sus problemas, y terminaron dándole la vuelta a las cosas para llevarse una victoria de 118-129. Con un Donovan Mitchell que tuvo otro gran desempeño, al registrar 36 puntos, 5 asistencias y 7 rebotes. Mientras que, Jordan Clarkson, aportó 19 puntos saliendo desde la banca.

Para este partido, el Jazz, no podrá contar con los servicios de Elijah Hughes y Juwan Morgan.

JUGADORES DESTACADOS

Stephen Curry, sigue siendo crucial para los Warriors, y entra a este partido promediando 28.2 puntos y 6.1 asistencias por partido, siendo el mejor del equipo en dichos departamentos.

La gran solidez defensiva del Jazz se debe en parte al buen trabajo que hace Rudy Gobert, quien es el líder del equipo en rebotes y bloqueos por partido. Además, de promediar 12.2 puntos por partido.

PRONÓSTICO

Si bien la temporada de Stephen Curry ha sido impresionante, hoy enfrentará a una de las mejores ofensivas de la liga. Algo que creo que podrá afectar no tanto su rendimiento, sino el de sus compañeros, por lo que, el sumar muchos puntos será un problema para los Golden State Warriors. Sin embargo, confío en que también puedan limitar al Utah Jazz en cierta medida, y aunque no se lleven la victoria, creo que podrán mantener las cosas ajustadas y entretenidas hasta el final.

Por lo tanto, espero que el Jazz domine el ritmo de juego con su buena defensa, y tengamos un partido de pocos puntos.