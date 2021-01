Pronóstico Trail Blazers vs Warriors | Análisis, cuotas, apuesta

Este domingo, la NBA cerrará el telón con este duelo de Trail Blazers vs Warriors, dos equipos que siguen luchando por mejorar y demostrar que pueden hacer las cosas bien.

PORTLAND TRAIL BLAZERS

Después de 5 partidos disputados, los Portland Trail Blazers aún están en busca de su mejor versión. Ya que, aunque poseen un record de 3 victorias y 2 derrotas, su defensa ha sido muy mala, promediando 115.8 puntos permitidos por partido, y su ofensiva ha sido muy inconsistente. Sin embargo, hoy intentarán registrar una segunda victoria consecutiva y seguir mejorando su record a costa de los Warriors.

Los Trail Blazers continuarán su viaje de 5 juegos por carretera cuando vuelvan a enfrentar a los Golden State Warriors, a quienes derrotaron hace un par de días con un marcador de 123-98. De la mano de unos Damian Lillard y CJ McCollum, quienes aportaron 25 y 28 puntos respectivamente.

Para este encuentro, los Trail Blazers no podrán contar con Rodney Hood, Gary Trent Jr., Nassir Lite y Zach Collins, quienes también se perdieron el partido anterior.

GOLDEN STATE WARRIORS

Este será un año de reconstrucción para los Golden State Warriors, por lo que, se esperaba que sea una temporada complicada para ellos. Y así lo ha sido, ya que, si bien derrotaron a equipos como Chicago Bulls y Detroit Pistons, muy diferente ha sido la historia contra equipos con mejor nivel. Como lo ha sido ante los Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers, contra quienes no solo permitieron más de 120 puntos, sino que también se mantuvieron por debajo de la línea de las 100 anotaciones en ofensiva.

A pesar de que no enfrentaban a una gran defensa, los Warriors poco pudieron hacer ante Portland. Registrando un 39% en sus tiros de campo y teniendo nuevamente a Stephen Curry como su jugador más destacado, con 26 puntos, 5 asistencias y 8 rebotes.

Para este encuentro, a la ya conocida baja de Klay Thompson se le suman las de Alen Smailagic y Marquese Chriss. Mientras que, James Wiseman tiene dolores en la rodilla pero se espera que esté disponible.

JUGADOR MÁS POWER

Aunque tuvo un inicio lento, poco a poco Damian Lillard ha ido mostrando su verdadero nivel. Aportando una media de 25.2 puntos y 6.6 asistencias por partido.

Como era esperado, Stephen Curry, está siendo la bujía principal de estos Warriors. Promediando 26.4 puntos, 6.6 asistencias y 4.6 rebotes por encuentro.

PRONÓSTICO

Aunque sean locales, se hace muy difícil el pensar que los Golden State Warriors podrán superar a un equipo con un plantel muy superior como los Portland Trail Blazers. Diferencia que fue más que evidente en su anterior enfrentamiento, donde los Blazers fue por mucho el mejor equipo sobre la cancha. Y no espero que eso cambie para hoy, ya que, los Warriors no tienen el talento suficiente como para frenar a una ofensiva comandada por CJ McCollum y Damian Liilard, y aunque Stephen Curry anote unos cuantos puntos, no será suficiente para evitar la derrota de su equipo.

Por lo tanto, confío en que los Portland Trail Blazers se llevarán otra cómoda victoria de su visita a San Francisco.

Recomendación: Portland Trail Blazers, Hándicap Asiático -4. Cuota: 1.82.

