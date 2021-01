Pronóstico Suns vs Nuggets | Análisis, cuotas, apuesta

Uno de los partidos de NBA programados para esta noche del 1 de Enero será protagonizado por los equipos de Phoenix Suns y los Denver Nuggets, quienes se enfrentarán en el Pepsi Center de Denver, Colorado.

Phoenix Suns

Los Suns están teniendo un arranque excepcional en esta temporada de NBA 2020/21, siendo el segundo mejor equipo en la Conferencia Oeste con un récord de 4-1, lo que llena de ilusión a los aficionados que llevan mucho tiempo sin ver al equipo de Arizona destacando en la liga.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Visitan el Pepsi Center con una racha de tres partidos sin perder y en los cuales han estado jugando a un nivel superlativo sobretodo en defensa, con sus rivales siendo incapaces de superar los 100 puntos en esos tres triunfos mientras que ellos anotaron más de 110 en dos de ellos. Mejor aún, dos de esos partidos fueron ante muy buenos equipos como el Jazz y los Pelicans, lo que deja muy claro que el conjunto de Phoenix puede dar una que otra sorpresa en este año.

A pesar de que promedian la cantidad más baja de posesiones por partido hasta ahora con 97.8, esto poco importa si su defensa es la tercera mejor de la liga, permitiendo apenas 100.0 puntos por encuentro en promedio.

Denver Nuggets

El equipo de Colorado, al contrario a su rival para esta noche, ha decepcionado en este arranque de campaña, siendo antepenúltimo en la Confenrencia Oeste con un récord de 1-3. Los Nuggets llegaron a finales de Conferencia en la temporada 2019/20, por lo que hay muchas aspiraciones en ellos para este año pero no han logrado cumplir las expectativas hasta ahora.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Los Nuggets perdieron en su más reciente enfrentamiento, el cual fue una visita a los Sacramento Kings donde cayeron por marcador de 125-115, volviendo a sumar en la columna de derrotas después de haber logrado vencer a los Houston Rockets en casa por 124-111. Hoy volverán a su estadio y esperarán continuar su buen andar allí.

Una de las principales carencias del conjunto de Denver en este principio de temporada ha sido su defensa, la cual solía ser una de las fortalezas que tenían. Han promedio de 117.4 puntos por partido, el cual es el peor promedio en toda la NBA.

Jugador más pow er

El joven Devin Booker ha sido uno de los jugadores más destacados de los Suns en estas primeras fechas y viene de tener una actuación sobresaliente ante el Jazz, consiguiendo anotar 25 rebotes, atrapando 3 rebotes y repartiendo 7 asistencias.

Nikola Jokic es el alma de Denver y esta promediando números monstruosos tras apenas cuatro partidos. El serbio promedia dígitios de triple doble, con 24.5 puntos, 11.5 rebotes y 13.5 asistencias, liderando la liga en esta última estadística.

Pronóstico

La ofensiva de los Suns no ha sido apabullante como otras en este arranque de temporada regular, pero no necesitan de mucho cuando su defensa es tan sólida. Con los Nuggets siendo tan permisivos, no sería sorpresa que el encuentro sea parejo o que incluso el visitante logre dar la sorpresa.

El par de caídas ante Sacramento, uno de los supuestos peores equipos en la liga, demuestra que este elenco de Denver no está jugando a su máximo potencial. Ofensivamente no hay mucho que recriminarles, pero si no logran demostrar ese poderío tendrán bastante problemas al recibir a estos Suns que vienen encendidos.