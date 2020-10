Pronóstico Stade Rennais vs Angers| Análisis, cuotas, apuesta

Este viernes, la jornada 8 de la Ligue 1 de Francia dará inicio con este partido de Stade Rennais vs Angers. Dos equipos que han comenzado con el pie derecho esta temporada.

STADE RENNAIS

El Stade Rennais tercero el clasificación con 15 puntos después de 7 partidos disputados, llega a este partido con el sabor agridulce de haber debutado en la Champions League, pero logrando un empate cuando en realidad merecieron llevarse los tres puntos.

‘Les Rouges et Noirs’ picaron adelante en su partido a mitad de semana, con un gol desde el punto penal de Sehrou Guirassy al minuto 56, sin embargo, la alegría no duraría mucho, ya que, 3 minutos después, el Krasnodar empataría las acciones mediante el ecuatoriano Cristian Ramírez. Significando el segundo empate consecutivo de Rennais, dado que también había empatado 1-1 con el Dijon en la jornada 7 de la Ligue 1.

El Rennais tiene todo a su disposición para mantener su invicto en esta temporada, ya que, solo N’Baye Niang y Faitout Maouassa serán bajas, algo que ha sido así durante las ultimas semanas.

ANGERS

El Angers ha comenzado la temporada de manera positiva, ya que, han logrado un total de 10 puntos en 7 juegos, producto de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Algo que está muy bien para un equipo que generalmente se encuentra peleando en la parte inferior de la clasificación.

La ofensiva del Angers sigue demostrando que tiene un gran nivel, ya que, aunque no lograron pasar de un empate 1-1 ante el Metz en la jornada anterior. Ese supuso su quinto partido consecutivo en el que marcaron al menos 1 gol, sumando un total de 8 en esta temporada. Sin embargo, su defensa debería ser su principal preocupación, dado que han permitido goles en sus ultimas 5 presentaciones.

Para este partido, el Angers contará solo con dos bajas de relevancia, Pierrick Capelle y Lassana Coulibaly, dos jugadores que han sido recurrentes en el 11 inicial del equipo en esta temporada.

JUGADOR MÁS POWER

Sehrou Guirassy, quien anotó en el partido correspondiente a la Champions League a mitad de semana. Querrá seguir con su buen momento en la Ligue 1, donde es el máximo goleador de su equipo con 3 tantos.

Ismael Traoré, quien no anotó ni un gol en 24 partidos la temporada pasada, ha sido el máximo artillero del Angers en la presente campaña. Marcando 3 goles en 7 encuentros.

PRÓNOSTICO

Si bien al ser local, el Stade Rennais es el claro favorito para llevarse este partido. No hay que olvidar que jugaron el martes pasado, y que nuevamente les espera un partido de Champions League la semana que viene. Algo que para un equipo que no está acostumbrado a este ritmo puede ser perjudicial. Sin embargo, siguen siendo un mejor equipo que su rival, y ofensivamente han sido imparables en esta temporada. Por lo que, en ese sentido no hay que preocuparse.

Por otro lado, el Angers también ha hecho las cosas bien en ataque, anotando contra equipos como el PSG y el Montpellier. Y con un equipo local que estará algo agotado y que lo más seguro es que reserve algunos jugadores, sus opciones de marcar son muchas.

Por lo tanto, la mejor opción en este encuentro es esperar un partido parejo y con ambos equipos haciéndose presente en el marcador.