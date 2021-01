Pronóstico Southampton vs Liverpool | Análisis, cuotas, apuesta

Southampton vs Liverpool se medirán este día lunes para cerrar una nueva jornada de Premier league. Duelo interesante para el puntero de la competición, que viene de empatar en ocasiones consecutivas e intentará volver a las sendas del triunfo ante uno de los rivales más complicados.

SOUTHAMPTON

El Southampton seguramente no está nada satisfecho con los resultados que ha consumado recientemente. Y es que no podido ganar ninguno de sus últimos 4 encuentros, llevándose 3 empates y una derrota en las que no ha tenido buenas respuestas ofensivas. De hecho, los santos no han marcado en sus 3 citas más recientes, un dato realmente preocupante.

Tendrán que recibir al actual líder y campeón del torneo, contra el cual poseen un historial bastante negativo, cayendo derrotados en los últimos 6 enfrentamientos entre ambos, anotando solamente 2 goles y recibiendo nada más y nada menos que 17.

Pese a esto, Ralph Hasenhüttl seguramente esté contento por el regreso de uno de sus efectivos más importantes, Danny Ings, quien tendrá que enfrentar a su ex equipo. Por otro lado, Jannik Vestergaard se quedará fuera de la convocatoria por lesión.

LIVERPOOL

El Liverpool ha permitido que el Manchester United los iguale en puntos por los 2 empates que ha consumado en las últimas fechas. Con 33 unidades, los de Klopp saben que no pueden fallar en esta oportunidad si quieren mantenerse en la punta, teniendo un lindo duelo contra un adversario que ha sido muy inferior a ellos en el pasado reciente.

Y es que los Reds se mantienen invicto en los 8 cotejos más recientes frente a los santos, sin permitir ningún daño en su valla en seis de ellos. Además, pese a los resultados en tabla, los de Klopp no pierden en la Premier desde hace ya 12 encuentros, números increíbles a pesar de tantas complicaciones en enfermería.

Hablando de estos problemas, el Liverpool arribará al estadio de los roji-blancos aún con bajas importantes en plantilla: Joel Matip, Konstantinos Tsimikas, Naby Keita, Joe Gómez, Diogo Jota y Virgil van Dijk siguen sin estar disponibles para su entrenador.

JUGADOR MÁS POWER

Danny Ings intentará regresarle a su club el excelente estilo ofensivo que lo ha caracterizado desde hace ya bastante tiempo. Con 6 goles y 3 asistencias en 12 partidos, tiene todo lo necesario para hacerlo. Además, recordar que enfrentrá a su ex equipo, lo que agrega un morbo más a esta cita.

Otro que enfrenará a su antiguo club será Sadio Mané, quien salió de los santos para luego convertirse en toda una estrella en el conjunto de Liverpool. El de Senegal, como nos tiene acostumbrados, ha marcado 6 tantos y aportado 4 asistencias en 15 cotejos.

PRONÓSTICO

Duelo que suele tener muchas emociones el resultado final, o al menos así lo marca la tendencia en el historial reciente. El Liverpool ha anotado al menos 2 tantos en los últimos 6 encuentros contra este rival, además de que, en los 4 enfrentamientos más recientes entre ambos tomando en cuenta todas las competiciones, ha habido más de 2 goles plasmados en el marcador.

Pese a ello, los de casa se han visto muy apagados en la ofensiva, pero quizás esto se deba por la ausencia de su goleador estrella, quien podrá decir presente en esta oportunidad.

Por tanto, ante un conjunto rojo que sigue teniendo problemas en defensa, estos combinados nos pueden regalar un encuentro cargado de emociones y así seguir manteniendo los duelos de ida y vuelta con movimiento en las áreas que han tenido en el pasado.