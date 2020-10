Pronóstico Sevilla vs Stade Rennais | Análisis, cuotas, apuesta

Este miércoles 28 de octubre, el Ramón Sánchez-Pizjuán abre sus puertas a este partido de Champions League de Sevilla vs Stade Rennais. Dos equipos que pertenecen a un Grupo E donde todos están igualados a 1 punto.

SEVILLA

El Sevilla debutará como local en esta edición de la Champions League luego de obtener un gran resultado en su visita a Inglaterra. En donde tuvieron un buen rendimiento y fueron recompensados con un punto ante un duro Chelsea.

El equipo sevillano no se achicó ante los ingleses en la Jornada 1, y no solo fue a defenderse, algo que les hizo tener la mayor posesión del balón y tener muchas opciones claras de gol. Sin embargo, buenas actuaciones del portero rival, y sus propios fallos al momento de definir, resultó en un partido con un marcador final de 0-0. Y aunque fue un buen resultado para ellos, ese punto no les servirá de nada si no logran hacerse fuertes de local.

El Sevilla, quien no ha anotado goles en sus últimos 3 partidos, no contará este tarde con los servicios de Sergio Escudero y Joris Gnagnon. Mientras que, Jesús Navas y Sergi Gomez, son dudas.

STADE RENNAIS

El Stade Rennais tuvo un debut en la Champions League un poco agridulce, ya que, aunque no perdieron, no lograron obtener los tres puntos en un partido donde parecieron ser mucho más que su rival, especialmente en la segunda mitad.

La primera mitad del partido anterior del Stade Rennais fue un autentico “toma y dame”, dado que, aunque ningún equipo anotó goles, ambos llegaron a tener hasta 7 remates a puerta. Sin embargo, los franceses impondrían su superioridad en la segunda parte, abriendo el marcador con un gol de Sehrou Guirassy, al minuto 56. A lo que los rusos responderían con un gol de Cristian Ramirez, solo 3 minutos después. Y aunque, el Rennais atacó sin descanso hasta el final del encuentro, un portero rival inspirado, y sus propios fallos ofensivos, hicieron que el partido finalizara con un empate 1 a 1.

M’Baye Niang, Faitout Maouassa, Steven Nzonzi y Eduardo Camavinga serán las únicas bajas para el Stade Rennais en este encuentro.

JUGADOR MÁS POWER

El delantero holandés, Luuk de Jong, ha sido el goleador del Sevilla en esta corta temporada. Anotando 2 de los 5 goles que su equipo ha anotado en la presente temporada de LaLiga Santander.

Sehrou Guirassy se presenta como el jugador más peligroso en ataque del Stade Rennais en este partido. Ya que, no solo anotó en la anterior jornada, sino que ya acumula 3 goles en sus 7 partidos en la Ligue 1.

PRONÓSTICO

Al ser visitantes, lo más probable es que el Stade Rennais adopte una actitud defensiva, y aproveche cualquier oportunidad para salir a la contra. Algo que no le gustará mucho al equipo español, ya que, han tenido muchos problemas para anotar en esta temporada, y contra un equipo que se defenderá, les podría ser más complicado hacerse presente en el marcador. Aún así, espero que dominen la posesión y el encuentro, regalando pocas opciones de gol a su rival.

Por lo tanto, la mejor opción en este partido, es esperar un encuentro cerrado y con pocas anotaciones.

Recomendación: Menos de 2.5 goles. Cuota: 1.80.

Fotografias cortesia de GETTY + OneFootball