Pronóstico Sevilla vs Krasnodar | Análisis, pronósticos, cuotas

Sevilla vs Krasnodar se ven las caras en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la tercera fecha del Grupo E de la UEFA Champions League. Un Sevilla que siendo segundo de grupo, intentará seguir invicto y conseguir una nueva victoria, ante un Krasnodar que solo suma un punto en lo que va del torneo.

SEVILLA FC

El Sevilla consiguió su primer triunfo en este grupo el pasado miércoles; victoria por 1-0 ante el Stade Rennais, con lo cual el equipo español se coloca como el segundo mejor clasificado del grupo, teniendo 4 puntos, solo 1 gol anotado y ninguno concedido. Este miércoles el Sevilla querrá hacer lo propio y seguir siendo un equipo efectivo que pueda conseguir los 3 puntos y ponerse en lo más alto del grupo, a la espera de lo que haga su rival directo, el Chelsea.

Vale la pena volver a mencionar que la efectividad es lo que está haciendo que el Sevilla se encuentre bien posicionado. No han tenido un desempeño muy destacado, pero si han hecho lo justo para poder sumar en un grupo que también, hay que decir, es un tanto accesible, ya que, sin menos preciar a su rival de turno y al Stade Rennais; es el Chelsea el rival más directo de los españoles en su disputa por quedarse con el primer lugar del grupo.

Así y todo, el equipo de Julen Lopetegui sabe que no puede confiarse de ningún rival, es por eso que este miércoles de locales irán a por los 3 puntos que le ayuden a marcar una diferencia. El Sevilla solo presenta las dudas de Suso, Oussama Idrissi y Sergi Gómez que al venir saliendo de lesiones posiblemente no sean titulares para este partido, pero si podrían llegar a entrar de cambio.

FC KRASNODAR

El Krasnodar perdió por 4-0 ante el Chelsea le fecha pasada de Champions League; resultado adverso y muy abultado que los pone como terceros del grupo con tan solo una unidad. El objetivo del Equipo Ruso pasa por terminar la fase de grupos mejor clasificados que el Stade Rennais, con vistas a los Play offs de la Europa League.

Esto no quiere decir que el Krasnodar no pueda clasificarse a los Octavos de Final de la Champions, pero, con solo 1 puntos tras dos fechas se ve muy complicado que puedan lograrlo. Además, en sus últimos partidos no han obtenido los mejores resultados, tienen 3 derrotas al hilo entre Champions y la Premier League Rusa y con solo una victoria en sus últimos 5 partidos, el panorama del Krasnodar no es el más alentador.

Los Toros tienen hasta 5 bajas confirmadas para este encuentro, una es la de Remy Cabella el francés es la única baja que no es por lesión, pero si por Covid-19. Viktor Claesson, Sergej Petrov, Dmitry Stotsky y Ari son los 4 ausentes por lesión en el Krasnodar, mientras que el delantero Maciel Wanderson es duda para este encuentro, aunque de igual manera podría formar parte de la convocatoria y ver algunos minutos entrando de cambio.

JUGADOR MÁS POWER

Luuk de Jong marcó el gol del triunfo en el partido ante el Stade Rennais, el delantero holandés de 30 años lleva 3 goles en lo que va de temporada, siendo uno de los goleadores del Sevilla.

El delantero de 34 años Marcus Berg es el goleador del Krasnodar en lo que va de temporada, el sueco ha marcado 5 goles en 16 partidos jugados.

PRONÓSTICO

La última vez que se enfrentaron en el mismo escenario de este miércoles, el Sevilla ganó por 3-0 el 13 de diciembre de 2018, un buen presagio para los españoles que claramente son los favoritos para ganar este encuentro. Así y todo, los partidos hay que jugarlos y si el Krasnodar quiere sumar al menos un punto, deberá esforzarse y mucho ante un Sevilla que hace más de cinco partidos no pierde jugando como local en Competiciones Europeas.