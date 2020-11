Pronóstico Saints vs Buccaneers | Análisis, cuotas, apuesta

Saints vs Buccaneers, partido que corresponde al Sunday Night de la Semana 9 de la NFL. Y el cual tendrá lugar en el Raymond James Stadium, hogar de unos Tampa Bay Buccaneers que están teniendo una buena temporada de la mano de su nuevo Quarterback, Tom Brady.

NEW ORLEANS SAINTS

A pesar de tener algunas bajas claves en su plantel, los New Orleans Saints siguen mostrando un gran nivel. Y llegan a este partido con un record de 5-2 después derrotar a los Chicago Bears en la Semana 8, en un gran partido el cual necesitó de una prorroga para decidir a un ganador.

Los Saints tuvieron que emplearse a fondo en su anterior partido, contra unos Bears que llegaron a estar perdiendo por 10 puntos a tan solo 4 minutos para el final. Pero lograron enviar las cosas a un tiempo extra gracias a un Touchdown y un gran Gol de Campo de 51 yardas por parte de Cairo Santos. Sin embargo, no les sirvió de nada, ya que, su primera posesión en la prorroga no duró ni 1 minuto. Algo que aprovechó Drew Brees para acercar a los suyos a la línea de anotación, para que Will Lutz, finalizara el juego con su cuarto Gol de Campo de la noche.

Para este partido, los Saints tienen a varios jugadores con molestias físicas, pero las únicas bajas confirmadas son las de Sheldon Rankins y Justin Hardee.

TAMPA BAY BUCCANEERS

Los Tampa Bay Buccaneers finalmente están aspirando a un lugar en la postemporada después de muchos años. Y todo gracias a la incorporación del histórico Tom Brady. Quien ha llevado al equipo a liderar la la NFC Sur con 6 victorias y 2 derrotas. Y hoy buscarán otra victoria para afianzarse en la cima de su división, por encima de sus principales rivales, los New Orleans Saints.

Los Buccaneers sufrieron más de la cuenta en su visita a New York, en un encuentro contra los Giants, en el que fueron dominados por la defensa de los locales. Y no fue hasta la última parte del tercer cuarto donde lograron anotar su primer Touchdown del encuentro. Siendo ya el último periodo donde terminarían de explotar, anotando 10 puntos y logrando la remontada, con un marcador final de 23-20. Sumando de esta manera la sexta victoria en sus últimos 7 partidos.

Vita Vea, O.J. Howard, Justin Evans, y Ali Marpet, son las únicas bajas confirmadas para este duelo por parte de los Buccaneers.

JUGADOR MÁS POWER

El Quarterback de los Saints. Drew Brees, ha estado sufriendo algunos dolores en su hombro, pero se espera que eso no impida su participación en este partido. Por lo que, tendrá la oportunidad de conseguir una segunda victoria en esta temporada ante los Buccaneers.

A pesar de sus 43 años, Tom Brady, está atravesando por otra gran temporada. Y hoy buscará mejorar lo hecho en la Semana 1 ante los Saints, cuando si bien dio 2 pases para Touchdown, fue interceptado en dos ocasiones.

PRONÓSTICO

Este será un partido clave para ambos equipos en su búsqueda de la cima de la NFC Sur. Ya que, una victoria de los Buccaneers les daría una ventaja de 2 juegos por encima de los Saints. Sin embargo, aunque serán visitante en este encuentro, los comandados por Drew Brees y Alvin Camara, llegan con optimismo. Ya que, no solo derrotaron a Tampa Bay en la Semana 1. Sino que ofensivamente han mostrado una gran cara en sus últimos partidos.

No obstante, a pesar de que Tom Brady no tuvo un gran partido la última vez que enfrentó a los Saints. Él ha sido fantástico desde entonces, por lo que, dudo que la defensa de los Saints, la cual ha tenido problemas para frenar a cualquier ofensiva, pueda detenerlo. Además, aunque Brees esté activo para este partido, sus dolores en el hombro podría afectar su rendimiento, y más aun ante una defensiva local que ha permitido menos de 20 puntos por encuentro.

Por lo tanto, en esta oportunidad, la mejor opción es confiar en que Tom Brady brillará nuevamente y liderará la venganza de su equipo sobre los Saints.

Recomendación: Tampa Bay Buccaneers, Hándicap Asiático -4. Cuota: 1.79.

