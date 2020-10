Pronóstico Roma vs CSKA Sofia | Análisis, cuotas, apuesta

Roma vs CSKA Sofia se verán las caras este jueves en el encuentro correspondiente al grupo A por UEFA Europa League. Partido donde el conjunto Italiano buscará sumar 3 puntos en condición de local, después de conseguir una trabajada victoria en la primera fecha.

ROMA

La Roma protagonizó uno de los mejores partidos del fin de semana en la Serie A tras un vibrante empate de 3-3 ante el conjunto de Milán. Los de la capital rescataron un punto valioso ante uno de los equipos con mejor estado de forma en el campeonato para de esta manera mantenerse invicto en lo que va de competición. Si, es cierto que tienen una derrota en la primera fecha, pero hay que recordar que fue por alineación indebida y no por verse superados en el campo de juego.

En Europa League la cosa también fue por buenos caminos, venciendo Young Boys en condición de visitante, equipo que estuvo ganando la mayor parte del partido pero que no pudo aguantar los tramos finales del encuentro y terminó cayendo por 1-2. Ahora, la labor será seguir con puntaje ideal recibiendo al CSKA Sofia, combinado al que se han enfrentado en 4 ocasiones y ganado cada uno de esos cotejos sin recibir siquiera un tanto.

Además de las rotaciones que seguramente presentará, Paulo Fonseca no podrá contar con Gianluca Mancini para este duelo por suspensión. Chris Smalling, Javier Pastore, Carles Pérez, Amadou Diawara y Riccardo Calafiori completan la lista de efectivos descartados por lesión.

CSKA SOFIA

El CSKA Sofia tuvo un inicio negativo en Europa League cayendo con marcador de 0-2 ante el CFR Cluj. Además, el fin de semana no pasaron de las tablas en el campeonato local Búlgaro para de esta manera sumar 4 cotejos sin poder ganar tomando en cuenta todas las posiciones. No solo eso, sino que en su liga domestica llevan 3 partidos acarreando empates, situación que lo ubica en la quinta posición a 7 puntos del primer lugar. Por todos lados, una situación complicada para el humilde equipo rojo.

En toda la historia, los Búlgaros han pisando territorio Italiano en 8 ocasiones por competiciones Europeas y no han podido ganar ninguno de estos encuentros, con saldo de 6 derrotas y apenas 2 empates. Ahora le tocará bailar con uno de los equipos TOP de Serie A, con los cuales ya han compartido grupo en la UEFA Europa League. La buena noticia para el Sofia, es que al parecer no cuentan con ningún efectivo descartado para este choque por lesión.

JUGADOR MÁS POWER

Edin Džeko suele tener un excelente desempeño en esta competición. De hecho, ha marcado 11 goles y dado 2 asistencias en los últimos 15 partidos de la Roma en UEFA Europa League, delantero letal que seguramente vea algunos minutos en este encuentro.

Ali Sowe marcó 3 goles en las fases eliminatorias de Europa League para el CSKA Sofia. Fundamental para que los Búlgaros disputen esta fase de grupos donde deberán dar un golpe sobre la mesa si pretenden no quedar eliminados.

PRONÓSTICO

La Roma parte como gran favorita al recibir a un rival que claramente posee una plantilla inferior que no da abasto para enfrentar a conjuntos de este nivel. Además de eso, los Búlgaros no se encuentran en su mejor momento, algo que queda en evidencia al ver los resultados que ha sumado últimamente en el campeonato local. Pese a no estar peleando en la parte alta de la tabla, la Roma ha sobrevivido a los encuentros disputados ante equipos de alta talla como Juventus y Milan.

Por lo tanto, se torna complicado pensar que el Sofia pueda salir de Italia con al menos un punto. Esto es fútbol y todo puede pasar, pero la Roma cuenta con todos los recursos necesarios para imponerse con autoridad en la segunda jornada de UEFA Europa League.