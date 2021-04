Pronóstico Rays vs Marlins | Análisis, cuotas, apuesta

Este jueves iniciará una nueva temporada de la Grandes Ligas, y desde el Marlins Park, tendremos este interesante choque entre unos Tampa Bay Rays que querrán seguir con el buen ritmo de la campaña pasada y unos Miami Marlins que buscan dar la sorpresa una vez más.

TAMPA BAY RAYS

Los Tampa Bay Rays, fueron una de las grandes revelaciones de la temporada pasada, llegando a la Serie Mundial contra todo pronóstico, y aunque cayeron en 6 juegos, dieron una muy buena presentación. Siendo su picheo el principal fuerte del equipo, con abridores muy talentosos y un bullpen que fue el mejor de toda la MLB. Y aunque su ofensiva no fue la mejor, si fue los suficientemente efectiva como para ofrecerles muchas alegrías.

Si bien han logrado mantener a la mayoría de sus piezas principales de la alineación titular, los Rays, han perdido mucho en su bullpen, especialmente en la rotación abridora. Con Charlie Morton firmando por los Atlanta Braves y Blake Snell, transferido a los San Diego Padres, siendo estos sus dos mejores lanzadores iniciales. Y aunque añadieron a Chris Archer y a los veteranos Michael Wacha y Rich Hill, se espera que nuevamente hagan muchas salidas “de bullpen”.

Los Rays, no tendrán disponibles para este partido a a Ji-Man Choi, Brett Phillips y los lanzadores Yonny Chirinos y Nick Anderson.

MIAMI MARLINS

La temporada 2020 fue una que los Miami Marlins jamás podrán olvidar, y no solo por las circunstancias que ocurrieron al su alrededor, sino también porque fue la primera vez en su corta historia en que lograron avanzar a los playoffs. Gracias a hacerse con el segundo lugar de la División Este de la Liga Nacional, con un record de 31 victorias y 29 derrotas, por encima de equipos como los Washington Nationals y los New York Mets. Y aunque lograron eliminar a los Chicago Cubs en la primera ronda, cayeron en 3 juegos consecutivos ante los Atlanta Braves en las Series Divisionales.

La ofensiva de los Marlins siempre ha sido una ruleta rusa, y aunque no tuvieron grandes cambios para esta campaña, al menos mantuvieron a sus principales lideres, Jesús Aguilar, Starlin Marte, Corey Dickerson y Miguel Rojas. Mientras que, su bullpen, sigue teniendo aquellos que fueron la columna del equipo en la temporada pasada, además de añadir a interesantes piezas como Dylan Floro y John Curtiss.

Los relevistas, Jorge Guzman y Jeff Brighman, iniciarán esta temporada en la lista de lesionados de los Marlins.

DUELO DE LANZADORES

Tyler Glasnow: Con la salida de Snell y Morton del equipo, el derecho de 27 años ha quedado como el AS de los Rays. E intentará iniciar de buena manera un año en el que necesita mejorar lo hecho en la temporada pasada, donde dejó una ERA. de 4.08 en 11 aperturas.

Sandy Alcantara: El dominicano, tendrá el honor de participar en el Opening Day por segundo año consecutivo. Y buscará continuar con el gran desempeño que mostró en los Spring Training, donde registró una ERA. de 1.33 y 27 ponches en 20.1 entradas.

PRONÓSTICO

Los lanzadores de los Miami Marlins, hicieron un gran trabajo los entrenamientos de primavera, siendo los mejores al dejar una ERA. de 3.30 y permitir tan solo 15 jonrones en 202.0 entradas disputadas. Algo podría ser más que una molestia para unos Tampa Bay Rays que no no se reforzaron mucho a nivel ofensivo y que además no contará con Choi, una de sus principales piezas en ataque. No obstante, no hay que olvidar lo efectivo que han ido los lanzadores de los Rays en los últimos años, y este podría ser un buen partido para ellos, ante una inconsistente ofensiva local.

Así que, con dos equipos que en ofensiva no garantizan nada, y que tienen lanzadores de muy buena calidad, recomiendo esperar un partido de muy pocas carreras en total.

Recomendación: MENOS DE 8 CARRERAS. cuota: 1.82.

Todas las imágenes mostradas en este articulo son cortesía de IMAGO.