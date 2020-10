Pronóstico Rays vs Dodgers| Análisis, cuotas, apuesta

En la noche de este martes 27 de octubre, podremos disfrutar del Partido 6 de esta Serie Mundial 2020 de Rays vs Dodgers. Dos equipos que han dejado todo en el terreno de juego, brindándonos un gran espectáculo en los 5 primeros encuentros.

TAMPA BAY RAYS

Los Tampa Bay Rays no tienen margen de error, y solo les vale ganar si es que quieren mantener sus esperanzas de coronarse como los mejores de la MLB en esta temporada 2020.

Los Rays no pudieron ante los lanzamientos de Clayton Kershaw en el Juego 2. Donde si bien lo llegaron a lastimar con una emboscada de 2 carreras en la baja de la tercera entrada, gracias a un triple de Yandy Díaz y un sencillo de Randy Arozarena. Este se pudo recuperar y no permitir a los Rays hacer lo que mejor hacen, conectar home runs. Además, el equipo de la florida demostró una vez más su incapacidad para producir carreras, como en la cuarta entrada, donde comenzaron recibiendo dos bases por bolas consecutivas y llegaron a tener hombres en primera y tercera sin outs, pero no lograron conectar ni un elevado de sacrificio. Algo que sumado al lento inicio de su abridor, Tyler Glasnow, fue lapidario para ellos.

Imagen cortesía de: GETTY + OneFootball

A pesar de comenzar con muchos problemas, permitiendo 3 carreras en las dos primeras entradas. Tyler Glasnow, logró lanzar 5 entradas completas, registrando 6 hits y 4 carreras permitidas, 7 ponches y 3 bases por bolas.

LOS ANGELES DOGERS

Los Angeles Dodgers se encuentran a un paso de la gloria. Ya que, lograron obtener otra gran apertura de su AS, Clayton Kershaw, que les ha dado la oportunidad de obtener un anillo de Serie Mundial por primera vez en 33 años, y luego de haber perdido 2 finales en las ultimas 3 temporadas.

Los Dodgers sabían que tenían que atacar temprano, antes de que los Rays acudieran a su bullpen. Y así fue, ya que, su primer bateador de juego, Mookie Betts, conectó un doble al jardín izquierdo, para luego anotar la primera carrera de su equipo gracias a un sencillo de Corey Seager. Y las cosas no pararían ahi, ya que, Max Muncy recibiría una base por bolas, y Cody Bellinger impulsaría una carrera más con un “infield hit” al segunda base, creando una ventaja de 2 carreras. La cual aumentaría Joc Pederson una entrada después, con un cuadrangular solitario por todo el jardín central. Y aunque los Rays amenazaron varias veces con empatar el encuentro, sus lanzadores fueron mucho más efectivos que en juegos anteriores, además, Max Muncy volvería a crear una ventaja de 2 carreras con un cuadrangular en la quinta entrada.

Imagen cortesía de: GETTY + OneFootball

Clayton Kershaw demostró una vez más que ha superado sus “fantasmas pasados” de playoffs. Ya que, aunque permitió 5 hits y 2 carreras, pudo salir de situaciones en la que anteriormente flaqueaba, convirtiéndose en el AS que los Dodgers siempre han necesitado. Además, con sus 6 ponches en el Juego 5, pasó a ser el lanzador con más abanicados en la historia de los playoffs, superando a Justin Verlander quien tiene 205.

Blake Snell vs Tony Gonsolin

Blake Snell, tomará nuevamente el montículo por parte de los Rays en este encuentro. E intentará mejorar su anterior presentación, donde si bien permitió 2 hits y 2 carreras, no tuvo corredores en bases durante las primeras 4 entradas.

Tony Gonsolin, tendrá otra oportunidad de demostrar de que está hecho en esta postemporada. Ya que, aunque tuvo una muy buena temporada regular, sus actuaciones no han sido las mejores en estos playoffs, permitiendo 8 carreras en 7.2 entradas lanzadas.

PRONÓSTICO

Si bien Tony Gonsolin cargó con la derrota en el Juego 2, este solo lanzó por espacio de 1.1 entradas, siendo la única carrera que permitió producto de un cuadrangular. Y Dave Roberts, ya dijo que espera que lance unas 4-5 entradas. Por lo que, será interesante ver como atacará a una ofensiva de los Rays que se ha cansado de dar home runs en esta postemporada.

Por otro lado, Blake Snell, intentará brindarle otra victoria a su equipo, y quizás lanzar unas 6 entradas, lo cual no logra desde hace más de una año. Y es algo que parece muy probable si recordamos el dominio que tuvo contra los bateadores de los Dodgers la última vez que los enfrentó.

A pesar de que los Tampa Bay Rays no son el equipo más ofensivo de la MLB, se les han arreglado para hacerle daño a cualquier lanzador. Gracias a una alineación comandada por Randy Arozarena, la cual se ha basado en los cuadrangulares para ser efectivos. Y hoy, con Blake Snell en la loma, tienen todo a su favor para llevarse la victoria. No obstante, no hay que olvidar el gran potencial ofensivo de los Dodgers, quienes ya han hecho sufrir al bullpen rival. Por tanto, la mejor opción en este encuentro es esperar un partido igualado, pero con los Rays liderando las primeras 5 entradas.

Recomendación: Tampa Bay Rays +0.5, Couota: 1.76.

Fotografias cortesia de GETTY + OneFootball