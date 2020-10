Pronóstico Rays vs Astros| Análisis, cuotas, apuesta

Este jueves por la noche en el Petco Park, San Diego, se estará disputando el quinto partido de esta Serie de Campeonato de la Liga Americana de Rays vs Astros. En la que los Houston Astros evitaron la barrida con una victoria de 3 carreras por 4 en la noche de ayer.

Los Tampa Bay Rays lideran la serie 3-1, por lo que, solo necesitan una victoria para alcanzar la Serie Mundial.

TAMPA BAY RAYS

En el partido de ayer, los Tampa Bay Rays tuvieron la oportunidad de llevarse esta serie en 4 partidos consecutivos y arribar a la Serie Mundial, pero no lograron superar a los lanzadores de los Astros quienes los mantuvieron a raya una vez más.

En el Juego 4 de esta serie, los Rays enviaron al montículo a Tyler Glasnow, quien no mostró la solidez que lo caracteriza, permitiendo dos carreras en las primeras tres entradas. Sin embargo, un Randy Arozarena, que sigue encendido con el madero, logró empatar las cosas con un home run de 2 carreras en la parte alta de la cuarta entrada. Regalo que Glasnow no aprovecharía, permitiendo dos carreras más en el inning 5.

Y aunque el equipo de la Florida intentaría varias veces recortar la distancia, no fue hasta la ultima entrada donde lograrían anotar su tercera carrera del partido y amenazar con el empate. Pero con Willy Adames en la segunda base, y 2 outs, Yoshi Tsutsugo no pudo hacer nada y entregó el ultimo out del encuentro con un elevado al jardín derecho.

Imagen cortesía de: GETTY + OneFootball

HOUSTON ASTROS

Los Houston Astros llegaron a esta serie en un gran estado de forma, en especial en ofensiva. Pero fueron domados por el gran bullpen de los Rays, anotando 2 carreras o menos en los primeros tres encuentros de la serie. Y aunque ayer nuevamente no anotaron muchas carreras, esta vez si fueron las suficientes para llevarse la victoria y alargar su postemporada al menos 1 partido más.

Los Astros atacaron temprano al abridor de los Rays en el partido de ayer, con un José Altuve que se sacó un poco la “espinita” de sus errores de los primeros juegos, con un cuadrangular solitario en la primera entrada. Y un batazo de dos bases en la tercera entrada para enviar a la “registradora” a Michael Brantley, poniendo a su equipo 0-2 arriba en el marcador. Y a pesar de que los Rays empatarían el encuentro en el cuarto inning, estos retomaron la ventaja de dos carreras una entrada más tarde, gracias a un home run de dos carreras por parte de George Springer. Ventaja que ya no perderían más, ya que, aunque su rival los puso a sudar en la parte final del juego, Ryan Pressly terminaría llevándose el salvado, confirmando de esta manera la victoria de su equipo.

Zack Greinke tuvo una gran actuación en la noche de ayer, trabajando por espacio de 6.0 entradas, en las que permitió 5 hits y solo 2 carreras, producto de un cuadrangular.

Imagen cortesía de: GETTY + OneFootball

Blake Snell vs Luis García

Blake Snell: El AS de los Rays hará su cuarta aparición en esta postemporada. Y la Segunda en esta serie frente a los Astros, a los cuales ya limitó a 6 hits y 1 carrera durante 6.0 entradas en el Juego 1.

Luis Garcia: Debido a un bullpen agotado, el venezolano, Luis Garcia, será el encargado de abrir este partido. En lo que será la primera salida en postemporada para el novato de 23 años. García dejó una ERA. de 2.93 y un WHIP de 0.98 en 5 presentaciones en la temporada regular.

PRONÓSTICO

Blake Snell buscará esta noche sellar el pase de los Tampa Bay Rays a la Serie Mundial de una vez por todas. E intentará repetir lo hecho ante la alineación de los Astros en el primer juego de esta serie, los cuales si bien lograron conectar algunos hits, no fueron productivos en los momentos adecuados. Por lo que, tendrán que tomar nota de su anterior actuación si no quieren que su temporada termine hoy.

Por otro lado, los Houston Astros quienes han usado a sus mejores lanzadores para poder frenar a la ofensiva de los Rays. Tendrán que recurrir al novato Luis García, quien tuvo muy buenas presentaciones en la temporada regular pero que ahora enfrentará el mayor reto de su corta carrera.

Snell viene un gran momento, asi que, no debería de tener problemas para limitar a una ofensiva en problemas como la de los Astros. Sin embargo, lo mismo podría ocurrir con García, quien ha mostrado destellos de calidad y que tiene el nivel necesario para limitar a una ofensiva de los Rays que no es de las mejores. Por lo tanto, la mejor opción en esta oportunidad es esperar un encuentro de pocas carreras tal y como lo han sido los cuatro primeros juegos de esta serie.