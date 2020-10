Pronóstico Rays vs Astros| Análisis, cuotas, apuesta

Este jueves 16 de octubre, desde el Petco Park, en San Diego, se disputará el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de Rays vs Astros. En la que los Houston Astros alargaron su vida con una gran victoria de 3-4 en la tarde de ayer.

Los Tampa Bay Rays quienes llegaron a estar 3-0 en la serie, tendrán hoy su tercer “Match Point” consecutivo.

TAMPA BAY RAYS

Los Tampa Bay Rays parecen haber cambiado los papeles con los Astros, ya que, ahora son ellos los que desperdician las oportunidades de producir carreras. Pero es algo que no tienen que dejar que les afecte, ya que, solo están a una victoria de la gloria.

Al igual que en el Juego 4, los Rays tuvieron que remar contra la corriente desde el mismo primer episodio. Sin embargo, lograron responder de manera rápida, con un home run en la tercera entrada de Brandon Lowe, para empatar las acciones a 1 carrera por lado. No obstante, los Astros añadirían 2 más en baja de ese mismo inning. Pero aunque no fueron productivos del todo, el bullpen de los Rays mantuvo en raya a los Astros, y lograron empatar nuevamente las cosas gracias a un cuadrangulares de Randy Arozarena en la quinta entrada y de Ji-Man Choi en la octava. Algo que no valdría la pena, ya que, Houston tendría la última palabra.

La falta de acierto en los momentos importantes ha sido vital en esta temporada para los Rays. Por lo que, no es de extrañar que hayan perdido en el juego de ayer después de desperdiciar buenas oportunidades. Como en el la segunda entrada, cuando llenaron las bases pero no conectaron ni un hit, o en la cuarta entrada, que tuvieron 2 hombres en circulación con 1 out y entregaron los últimos dos outs con ponches.

Imagen cortesía de: GETTY + OneFootball

HOUSTON ASTROS

Los Houston Astros no se dan por vencidos y siguen mostrando su categoría aun después de estar 3-0 abajo en la serie. Y hoy buscarán empatarla y llevarla a un séptimo y último juego definitivo, algo que no parece improbable viendo la garra que le han puesto en los últimos encuentros.

Atacar desde el inicio, ese parece ser la clave de los Astros en esta serie, ya que, ayer volvieron a tomar el liderato desde el mismo primer inning, gracias a un home run solitario de George Springer. Y aunque los Rays empataron las cosas en la tercera entrada, estos volvieron a tomar la ventaja en un santiamén, por medio de un hit de Michael Brantley, el cual traería a la “goma” a Josh Reddick y Martin Maldonado, colocando el partido 1-3 a su favor. No obstante, a partir de ahí fueron dominados por el gran bullpen rival, algo que terminó en el empate del equipo de la Florida en la octava entrada.

Sin embargo, en la baja de la novena, cuando todo indicaba que nos iríamos a entradas extras, Carlos Correa se vestiría de heroe, conectando un cuadrangular por todo el jardín central, “dejando en el terreno” a los Rays, y dándole una vida más a su equipo.

Imagen cortesía de: GETTY + OneFootball

Blake Snell vs Framber Valdez

Blake Snell: El AS de los Rays hará su cuarta aparición en esta postemporada. Y la Segunda en esta serie frente a los Astros, a los cuales ya limitó a 6 hits y 1 carrera durante 6.0 entradas en el Juego 1.

Framber Valdez: Valdez intentará continuar con su gran postemporada cuando haga su cuarta aparición en la misma. El dominicano de 26 años, volverá a enfrentar a los Rays después de haberlos limitado a 4 hits y 2 carreras, con 8 ponches en el Juego 1.

PRONÓSTICO

Blake Snell vs Framber Valdez, duelo de dos lanzadores que tuvieron una buena temporada, pero que lo han hecho mucho mejor en estos playoffs. Algo que quedó demostrado en el Juego 1, el cual con ambos lanzadores en la loma, terminó con un marcador de 1-2 a favor de los Rays.

Los Tampa Bay Rays siempre han sido un equipo con muchos problemas en ofensiva, y ha quedado más que claro en estos últimos dos días. Mientras que, los Houston Astros poseen un poco más de calidad en su alineación, pero no han podido descifrar del todo al bullpen rival, por lo que, atacar temprano será nuevamente la clave para su éxito.

Con dos alineaciones poco productivas enfrentando a dos efectivos lanzadores contra los cuales ya tuvieron problemas. Lo más probable es que este sea un partido de pocas anotaciones, tal y como lo han sido todos los partidos de la serie, en los cuales no se han anotado más de 8 carreras. Por lo tanto, la mejor opción en esta oportunidad es esperar en que esa tendencia continúe y disfrutar de un gran duelo de pitcheo.