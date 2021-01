Pronóstico Ravens vs Bills | Análisis, cuotas, apuesta

El primer encuentro de la serie divisional de la Conferencia Americana será protagonizado por los equipos de Baltimore Ravens y los Buffalo Bills, quienes decidirán al primer finalista de la Conferencia para la próxima ronda decisiva.

Baltimore Ravens

Esta no ha sido una temporada fácil para los Ravens, quienes no solo han tenido que lidiar con las lesiones, sino también con un brote de Covid-19 que afectó al equipo a mediados de temporada. Aun así se las arreglaron para acabar la temporada como el segundo mejor equipo en la división norte de la Conferencia Americana, con un récord de 11-5-0 y cerraron la campaña regular con cinco triunfos seguidos.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

En la ronda de wildcards se enfrentaron a un viejo conocido, los Tennessee Titans, quienes los mandaron a casa en estas instancias en la anterior temporada, y tomaron venganza de ellos exitosamente al ganarles por 20-13 en un enfrentamiento donde fueron ampliamente superiores, consiguiendo 10 primeros downs más que su rival, superándolos por casi 200 yardas totales y teniendo 6 minutos más de posesión que ellos.

Estadísticas a considerar

En esa victoria en la ronda de wildcard los Ravens recorrieron 236 yardas por vía terrestre en comparación a las 165 que recorrieron mediante pases. Esto ha sido recurrente en las últimas temporadas de Baltimore, y en este curso fueron la mejor unidad terrestre, promediando 191.9 yardas por tierra por encuentro, mientras que por aire recorrieron un promedio de apenas 171.2 yardas por partido, registro más bajo en toda la liga.

Además, son el segundo equipo que menos puntos permite en promedio, con 18.9, además de que sus rivales convierten apenas el 34.0% de sus terceras oportunidades, mejor registro en toda la liga.

Buffalo Bills

Los Buffalo Bills aprovecharon el bajon de nivel de los New England Patriots para quedarse con la corona de la división este de la Conferencia Americana con un récord de 13-3-0, siendo también uno de los equipos más fuertes en toda la conferencia teniendo el segundo mejor récord solo por debajo de los Kansas City Chiefs, por lo que son favoritos para enfrentarse contra ellos en la final de conferencia.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Su triunfo ante los Indianapolis Colts en la ronda de wildcard por marcador de 27-24 fue su primero en postemporada luego de 25 años, siendo el último un triunfo sobre los Miami Dolphins por 37-22 en Diciembre de 1995. Preocupantemente fueron superados en múltiples aspectos en ese encuentro, con poco menos de 9 minutos de posesión de diferencia con respecto a los Colts y consiguiendo 75 yardas totales menos, pero la falta de acierto de su rival junto al hecho de saber aprovechar sus oportunidades los enviaron hasta este enfrentamiento.

Estadísticas a considerar

De los tres touchdowns anotados por Buffalo contra Indianapolis, dos fueron mediante pases, con los Bills dominando la vía aérea durante toda la campaña siendo el tercer equipo que más yardas por pase promedió, con 288.8 por partido. Además, fueron los segundos que más puntos anotaron en promedio, con 31.3 puntos por encuentro, junto a un asombroso porcentaje de conversión en terceras oportunidades de 49.7% que es el segundo mejor en toda la NFL.

Jugadores destacados

Todos los touchdowns de Baltimore contra Tennessee fueron anotados mediante acarreo, con el quarterback Lamar Jackson siendo uno de los anotadores. Jackson recorrió 136 yardas por via terrestre y 176 con sus pases y fue el quarterback que más yardas recorrió por tierra en la temporada regular con 1005 yardas.

Stefon Diggs estuvo indetenible contra los Colts, siendo el jugador que más yardas recorrió post recepción con 128, las cuales fueron conseguidas con apenas seis recepciones para un promedio de 21.3 yardas por acarreo. Para completar, fue quien anotó el touchdown de la victoria.

Pronóstico

Si bien los Bills lograron ganar ante los Colts, no terminaron de convencer y su funcionamiento no fue el mejor, logrando llevarse la victoria al aprovechar muy bien sus oportunidades, algo que no será fácil ante la enorme defensa de Baltimore.

Los Ravens demostraron que este año no quieren sorpresas y su objetivo es llegar hasta finales de Conferencia, y por la demostración que tuvieron ante los Titans, uno de los mejores equipos en esta temporada, parece bastante probable que así sea.

Tristemente para los Bills parece que su carrera en la postemporada acaba aquí y, si bien tienen la ventaja de ser locales, puede que los Ravens tengan las armas suficientes para desactivarlos y superarlos por tierra no debería ser un problema para ellos.