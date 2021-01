Pronóstico Raptors vs Trail Blazers | Análisis, cuotas, apuesta

Esta lunes, la acción en la NBA continuará con este partido donde los Toronto Raptors querrán volver al camino de la victoria cuando visiten el Moda Center para enfrentar a los Portland Trail Blazers.

TORONTO RAPTORS

Esta noche, los Toronto Raptors, culminarán un largo viaje de 4 juegos por carretera con la intención de sumar lo que sería a penas sus tercera victoria de la campaña. Ya que, llegan a este encuentro con un record de 2 victorias y 7 derrotas después de caer por la mínima ante los Golden State Warriors en la noche de ayer.

En su partido anterior, las cosas no comenzaron de la mejor manera para los Raptors, ya que, llegaron al medio tiempo abajo en el marcador por 10 puntos. Sin embargo, lograron recuperarse y darle la vuelta a las cosas gracias a un gran último cuarto. Pero cuando parecía que se llevarían la victoria, una falta de Kyle Lowry a 4.1 segundos para el final, les arruinó la fiesta, cayendo de esta manera por un marcador de 104-105. En un partido donde Pascal Siakam tuvo una de sus mejores parentaciones del año, al registrar 25 puntos y 11 rebotes.

Al igual que ayer, Patrick McCaw se presenta como la única ausencia en el cuadro canadiense.

PORTLAND TRAIL BLAZERS

Los Portland Trail Blazers han sido uno de los equipos más inconsistentes de la temporada, alternando entre buenas y malas presentaciones. Por lo que, su record de 5 victorias y 4 derrotas no es para sorprenderse. Y esto se debe básicamente a su defensa, la cual ha sufrido en demasía en la gran mayoría de sus partidos, siendo una de las peores de la NBA con un promedio de 115.9 puntos permitidos por partido.

Los Trail Blazers vienen de disfrutar de una de sus mejores actuaciones de la temporada en lo que a defensa respecta, limitando a los Sacramento Kings, a tan solo 99 puntos. Algo que aprovechó su gran ofensiva, la cual ha sido sido su principal punto fuerte, llevándose una victoria de 125-99. Con CJ McCollum que nuevamente fue el máximo anotador del equipo con un total de 37 puntos, mientras que, Damian Lillard, aportó 17 puntos y 6 asistencias.

Solo Zach Collins no estará disponible por parte de los Trail Blazers para este encuentro.

JUGADOR MÁS POWER

Fred VanVleet ha sido el jugador más consistente en ataque de los Raptors en esta temporada, dejando una media de 22.1 puntos y 5.8 asistencias por partido.

En este inicio de temporada, CJ McCollum, ha sido el líder de total de la ofensiva de los Trail Blazers, promediando 27.9 puntos y 5.0 asistencias por encuentro.

PRONÓSTICO

Los Toronto Raptors intentarán salir del camino de las derrotas antes de volver a casa, sin embargo, su panorama no parece el idóneo para lograrlo. Ya que, no solo jugarán sin días de descanso, sino que también estarán enfrentando a un equipo que tiene la cuarta mejor ofensiva de toda la NBA, y el cual sabrá aprovechar las falencias defensivas que han presentado. No obstante, como se mencionó anteriormente, los Portland Trail Blazers, han sido horribles en defensa en esta temporada, por lo que, la visita también tendrá muchas libertades para sumar muchos puntos.

Así que, con dos equipos que se han visto mejor en ofensiva que en defensa en esta temporada, la mejor opción es esperar un partido lleno de puntos, o al menos más de 230.

