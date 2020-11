Pronóstico PSG vs Girondins | Análisis, cuotas, apuesta

PSG vs Girondins, partido que cerrará la jornada sabatina en la Ligue 1, y el cual tendrá lugar en el Parc des Princes, hogar de un Paris Saint-Germain que intentará volver a la victoria después de una extraña derrota en la jornada anterior.

PSG

El “Gigante Francés”, PSG, ha tenido un inicio de temporada algo inusual, ya que, aunque se encuentran como lideres de la Ligue 1, con 24 puntos, han registrado 3 derrotas en sus primeros 11 partidos, incluyendo una caída contra el Mónaco la semana pasada.

Los dirigidos por Thomas Tuchel, vienen de una gran victoria en Champions League, donde si bien no mostraron su mejor versión, un gol desde el punto penal de Neymar al minuto 11 les dio 3 puntos vitales de cara a la lucha para entrar a los Octavos de Final. Algo que también ayudó a olvidar un poco lo sucedido en su anterior presentación por liga, donde parecían tener la victoria asegurada tras irse al descanso 0-2 arriba en el marcador, e incluso con 2 goles anulados. Pero el Mónaco supo como reponerse y lograr una increíble remontada, la cual finiquitó Cesc Fábregas con un penalti al minuto 84.

Para este encuentro, el PSG, no contará con los servicio de Abdou Diallo, quien cumplirá un partido de sanción tras ser expulsado en la jornada anterior. Mientras que, Julian Draxler, Juan Bernat y Marquinhos, siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

GIRONDINS

El Girondins ha tenido un arranque de temporada muy inconsistente, ubicándose en el decimosegundo lugar de la clasificación con 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Con un total de 10 goles a favor y 11 goles en contra.

Los ‘Marines et blancs’ llegan a este partido después de lograr un magnifico resultado de su visita al Stade Rennais durante la jornada pasada. En un partido donde su rival fue un poco mejor, controlando el balón y teniendo muchas más oportunidades de cara al arco. Pero donde supieron ser mucho más efectivos que los locales, anotando un gol al minuto 37, por medio de Hatem Ben Arfa, poniendo el 0-1 en el marcador, que al final de los 90 minutos sería el resultado final, y les daría tres puntos vitales al Girondins.

Aunque han mantenido una producción constante fuera de casa, anotando en 4 de sus 5 partidos, el Girondins, deberá intentar mejorar en faceta defensiva, donde han sufrido un poco, permitiendo 9 goles.

JUGADOR MÁS POWER

Kylian Mbappé sigue siendo la punta de lanza del equipo parisino. Y ya suma 9 goles y 4 asistencias en 7 partidos de Ligue 1 en esta temporada.

En un equipo tan poco ofensivo como el Girondins, Josh Maja, ha sido uno de los más destacados en ataque, registrando 2 goles y 1 asistencia.

PRÓNOSTICO

El PSG no querrá consumar un segundo resultado adverso por liga por nada del mundo, por lo que, lo más probable es Tuchel ponga lo mejor que tiene sobre el terreno de juego para intentar encarrilar el partido rápidamente a su favor. Y no hay mejor momento para hacerlo que este, contra un Girondins que ofensivamente no ha sido de los mejores en esta temporada, y que en defensa han sufrido mucho fuera de casa.

Con Mbappé y Neymar en la cancha y contra un equipo del nivel del Girondins, no hay mucho que pensar. Toma al PSG a ganar fácilmente este partido con una diferencia de al menos 2 goles.

Recomendación: PSG, Hándicap Asiático -1.5. Cuota: 1.65.

