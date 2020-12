Pronóstico PSG vs Başakşehir | Análisis, pronósticos, cuotas

PSG vs Başakşehir se enfrentan por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League en lo que será un partido de máxima necesidad para el equipo parisino, que depende de si mismo para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

PSG

El PSG ganó al Manchester United por 3-1 en la quinta fecha de la Champions, triunfo que les sirvió para llegar a las 9 unidades y que de esa manera se presentara el triple empate en puntos con el que llegan a esta última jornada; siendo Leipzig, United y el PSG, tres equipos para dos boletos a la siguiente ronda de la competición, con la salvedad para el equipo francés, de que no dependen de ningún otro resultado más que el solo ganar a su rival de este martes.

Siendo segundos del grupo, el PSG sabe que tiene todo en sus manos para poder avanzar inclusive como primero del grupo, ya que, si entre el Leipzig y el Manchester United se da un empate, aunado a una posible victoria de los dirigidos por Thomas Tuchel, los parisinos terminarían avanzando como líderes del grupo con dos puntos de ventaja sobre sus adversarios. Así y todo, al PSG lo que le debe importar en su rival, que es el único que pese a estar eliminado podría evitar que no trasciendan a la ronda eliminatoria de la Champions.

Bernat, Icardi y Pablo Sarabia son las 3 bajas confirmadas del equipo francés para este partido, siendo el alemán Julian Draxler la única duda, el cual por una lesión no se sabe con certeza si podrá o no jugar en este partido.

BAŞAKŞEHIR

El Başakşehir ya eliminado de esta Champions tras su última derrota por 3-4 ante el RB Leipzig, este martes intentará terminar de una manera decorosa su actuación en el torneo europeo. Si bien, ya no tienen nada que ganar, de igual manera el equipo turco buscará aguarle la fiesta a un PSG que no piensa en otro resultado que no sea la victoria.

Últimos del Grupo H, el Başakşehir solo sumo puntos en un encuentro, victoria ante el Manchester United por 2-1 como locales. En el computo general del grupo, el equipo visitante tiene 4 derrotas y solo esa victoria que lo hace merecedor de su puesto en dicho grupo. Sin embargo, pese a sus resultados negativos, el juego que demostró en ciertos partidos el equipo dirigido por Okan Buruk, era merecedor de al menos un punto en más de una ocasión.

Martin Skrtel por acumulación de tarjetas amarillas no podrá jugar este encuentro, y en los casos de Júnior Caiçara y Boli Bolingoli-Mbombo los dos también se pierden este partido, pero debido a lesiones.

JUGADOR MÁS POWER

El Italiano Moise Kean marcó dos goles ante el Başakşehir en el primer partido del grupo entre ambos, siendo los goles del delantero de 20 años, los únicos de ese encuentro.

El delantero del Başakşehir Fredrik Gulbrandsen es uno de los goleadores del equipo con 5 anotaciones en 12 encuentros disputados, habiendo marcado en dos ocasiones por duplicado.

PRONÓSTICO

Este encuentro debería ser de trámite para el PSG, más allá del buen trato del balón que pueda tener el equipo turco, que por supuesto intentará meter en complicaciones a los locales. Se antoja difícil ver a un PSG que caiga en casa, teniendo la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda en sus manos. Es por esto que es muy probable que veamos un triunfo de los parisinos por más de un gol de diferencia.