Pronóstico Club Brujas vs Zenit | Análisis, cuotas, apuesta

Este martes, tendremos este partido del Club Brujas vs Zenit, dos equipos del Grupo F de la Champions League, pero que en estos momentos tienen cosas diferentes por lo que pelear.

CLUB BRUJAS

El Club Brujas comenzó su andar en este edición de la Champions League de manera fabulosa, cosechando 4 puntos en sus primeros 2 partidos. Sin embargo, los dos partidos consecutivos contra el Borussia Dortmund los ha dejado una posición delicada de cara a la lucha por los octavos de final.

Después de perder 0-3 en casa, contra el Borussia Dortmund, en la jornada 3, el equipo belga, se preparó para tomar revancha en Alemania. Sin embargo, poco pudieron hacer, ya que, fueron totalmente dominados por su rival, y lograron mantener su arco en cero solo durante los primeros 18 minutos de juego. Quedando de esta manera en el tercer lugar de la clasificación, con un total de 4 puntos.

El Brujas se encuentra a 4 puntos de la Lazio, y a 5 del Dortmund, dos equipos que se enfrentarán en esta jornada. Por lo que, para permanecer con esperanzas de avanzar a la siguiente ronda, necesitan ganar y esperar a decidir todo en la última jornada.

ZENIT

La participación del Zenit en esta competición ha sido terrible, llegando a esta jornada 5 con solo 1 punto, y con una diferencia de goles de -5. Siendo el clasificar a los dieciseisavos de final de la Europa League su única motivación para este encuentro.

En la jornada anterior, el Zenit viajaba a Italia con la intención de dar la sorpresa y mantenerse en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, poco duraron sus esperanzas, ya que, los locales se adelantaron en el marcador al minuto 4 de juego, y aumentaron la diferencia a 2 goles antes de la primera media hora. Y aunque lograron descontar, con el tanto de Artem Dzyuba, el partido llegó a su fin con el 3-1 de Ciro Immobile al minuto 55.

Este será el primer escalón que los rusos deberán superar si quieren lograr un lugar en la Europa League, ya que, cualquier resultado que no sea una victoria, terminaría con todas sus oportunidades.

JUGADOR MÁS POWER

Charles de Ketelaere, ha sido el más destacado del Club Brujas en esta competición. Manejando los hilos del equipo y registrando 1 gol a su cuenta.

Con Dzyuba, fuera de acción para este encuentro, Aleksandr Erokhin, será la principal referencia en ataque del Zenit para este partido.

PRONÓSTICO

El Zenit no ha tenido la mejor de sus actuaciones en esta edición de la Champions League, perdiendo incluso hasta en Rusia, lugar donde siempre se había hecho fuerte. Y hoy, su panorama no mejorar para nada, ya que, tendrán que viajar a Bélgica para enfrentar a un Club Brujas que ha jugado bien, y que ya los derrotó en este torneo. Además, el conjunto ruso no tendrá a su máxima referencia de área en este encuentro, algo que reduce aún más su pobre potencial ofensivo.

Por lo tano, en esta oportunidad, la mejor opción es confiar en la victoria del equipo local.

Recomendación: Club Brujas. Cuota 2.05.

