Pronóstico Polonia vs Bosnia | Análisis, cuotas, apuesta

El día de hoy se disputará la última tanda de partidos en esta jornada de UEFA Nations League, la que pondrá fin a la fecha FIFA internacional en Europa, y uno de los encuentros que se jugarán en la Liga A de esta competencia será este Polonia vs Bosnia.

El cuadro polaco se encuentra como tercero en el grupo A1 con 4 puntos y un récord de 1-1-1 mientras que los bosnios son últimos con 2 puntos y marca de 0-2-1.

Polonia

Los polacos se han desenvuelto de manera óptima en un grupo bastante complicado con rivales de la talla de Italia y Países Bajos, empatando por 0-0 contra el primero y perdiendo por apenas 1-0 contra el último mencionado.

Polonia no ha jugado nada mal en sus últimos partidos y los últimos diez encuentros del equipo se saldan con un récord de 6-2-2. Al equipo no le ha ido bien contra países top de Europa (no se llevaron los tres puntos ni marcaron goles contra Italia y Países Bajos) en este 2020 pero han sabido aprovechar sus encuentros ante rivales menores al golear por 5-1 a Finlandia en un amistoso y por 2-1 a Bosnia precisamente, en lo que ha sido su única victoria en la Nations League hasta la fecha.

Bajas para el partido

Artur Jedrzejczyk (lesión).

Przemyslaw Frankowski (lesión).

Piotr Zielinski (enfermedad).

Maciej Rybus (No apto).

Bosnia y Herzegovina

Los bosnios se han dado cuenta en esta nueva campaña de la Nations League que la Liga A de esta competencia posee un nivel muy superior al existente en la Liga B, de donde ascendieron tras la pasada campaña con un record de 3-1-0 y cinco goles a favor y solo uno en contra.

En la presente temporada, los balcánicos han podido cosechar solamente dos puntos gracias a dos empates contra Italia y Países Bajos por marcadores de 1-1 y 0-0 respectivamente, cayendo únicamente contra Polonia por 2-1 a pesar de haber abierto el marcador, lo que sin dudas resulta extraño ya que el equipo ha probado tener un buen planteamiento contra rivales de renombre.

Bajas para el partido

Eldar Civic (lesión).

Haris Duljevic (lesión).

Miroslav Stevanovic (lesión).

Ermin Bicakcic (lesión).

Armin Hodzic (tarjeta roja).

Alineaciones probables

Polonia (4-2-3-1)

PO: Szczesny, DEF: Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski, MED: Krychowiak, Moder, Szymanski, Klich, Grosicki, DEL: Lewandowski.

Jugadores destacados: Lewandowski fue el máximo goleador en Europa en la temporada 2019/20 a nivel de clubes. Grosicki anotó tres goles en el amistoso reciente contra Finlandia.

Bosnia y Herzegovina (4-2-3-1)

PO: Sehic, DEF: Cipetic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac, MED: Loncar, Hadziahmetovic, Visca, Gojak, Krunic, DEL: Dzeko.

Jugadores destacados: Dzeko, máximo goleador de su selección, tiene uno de los dos goles de su equipo en esta campaña de Nations League. El portero Sehic ha atajado 11 de 14 disparos al arco en contra de su equipo.

Pronóstico

Uno de los principales motivos por los que Bosnia no ha logrado ganar ningun partido hasta la fecha en la presente competición es debido a su incapacidad para mantener el liderato en el marcador. Los bosnios han abierto el marcador en dos de los partidos donde anotaron pero no pudieron mantener el resultado.

Polonia, a pesar de haber marcado solo en uno de los tres partidos que han disputado hasta hoy, ha anotado en grandes cantidades en sus últimos enfrentamientos contra países de menos renombre internacional.

Es probable que tengamos un encuentro con muchas anotaciones, ya que Bosnia solo ha mantenido su porteria en cero en una de las últimas cinco presentaciones como visitante del equipo (vs Liechtenstein, 0-3) además de que cuatro de esos partidos terminaron con más de 2.5 goles.