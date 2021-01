Pronóstico Pelicans vs Jazz | Análisis, cuotas, apuesta

Esta noche, los New Orleans Pelicans intentarán tomar venganza sobre los Utah Jazz después de perder contra estos hace un par de días. En un partido que también se jugará en el Vivint Smart Home Arena, hogar de Utah.

NEW ORLEANS PELICANS

Los New Orleans Pelicans han sido uno de los equipos que más han desilusionado en esta primera parte de la temporada. Yendo de más a menos con un desempeño totalmente inconsistente, con una defensa que ya no es tan efectiva, y una ofensiva que aún no encuentra su mejor versión, siendo una de las peores de la liga con un promedio de 107.4 puntos por partido.

Los Pelicans culminarán hoy un viaje de 5 partidos por carretera en el que han registrado 1 victoria y 3 derrotas, después de caer ante el Utah Jazz en su anterior presentación. En un encuentro donde Zion Williamson nuevamente fue el mejor del equipo al aportar 32 puntos, 3 asistencias y 5 rebotes. Sin embargo, no fue suficiente para evitar una derrota de 102-118.

En este encuentro, Will Magnay, será la única baja para los Pelicans, que intentarán mejorar su record de 5 victorias y 8 derrotas.|

UTAH JAZZ

Después de un inicio un tanto incierto, los Utah Jazz, parecen haber terminado de carburar y encontrar su mejor forma. Ya que, entran a este partido con un record de 10 victorias y 4 derrotas, con 8 triunfos en sus últimos 10 partidos, y con una racha de 6 partidos sin perder. Donde su ofensiva ha sido decente, promediando un total de 111.1 puntos por partido, pero con una defensa que ha sido excelente, posicionándose como la tercera mejor de la NBA, con una media de 105.1 puntos permitidos.

El Jazz registró una sexta victoria de manera consecutiva al derrotar a los Pelicans 102-118. Con su defensa teniendo otra gran actuación al permitir que solo 2 rivales anotaran más de 9 puntos. Y con una ofensiva que tuvo hasta 6 jugadores con 10 puntos o más, siendo Donovan Mitchell el mejor con un total de 28 puntos y 7 rebotes.

Mientras que, Juwan Morgan y Elijah Hughes siguen estando fuera de acción por el Jazz, Derrick Favors, se encuentra en condición de probable pese a tener algunos dolores la rodilla.

JUGADORES DESTACADOS

El segundo año en la NBA del joven Zion Williamson, ha arrancado de gran manera, promediando 23.4 puntos y 8.0 rebotes por partido en sus primeros 12 juegos.

Si bien el Jazz tiene a varios jugadores de calidad, el resurgimiento que ha tenido Mike Conley, en esta temporada ha sido importante. Ya que, este ha dejado una media de 16.1 puntos y 6.3 asistencias por partido en 14 partidos.

PRONÓSTICO

Los New Orleans Pelicans siguen dejando peores presentaciones en defensa en cada partido, y aunque tengan jugadores de calidad como para ser efectivos en ofensiva, no han funcionado en este inicio de temporada. Y su panorama no parece mejorar para hoy, donde enfrentarán a un Utah Jazz que en defensa han sido sorprendentes y que en ataque han tenido a muchos jugadores siendo productivos noche tras noches.

Por lo tanto, con el Jazz llegando en un gran momento tanto defensivo como ofensivo, pienso que la mejor opción en este encuentro es confiar en que los locales se llevarán una cómoda victoria.