Pronóstico Patriots vs Jets | Análisis, cuotas, apuesta

El Monday Night Football de la Semana 9 de la NFL tendrá como protagonistas a los equipos de New England Patriots y New York Jets en un partido que se celebrará en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey.

New England Patriots

Luego de dos décadas de gloria, los New England Patriots se encuentran en la tercera posición de su división con un récord de apenas 2-5-0, en lo que es la primera temporada después de la era de Tom Brady. Se prevé que el equipo tarde en reconstruirse unos cuantos años por lo que esta es, posiblemente, la nueva normalidad para el equipo de New England.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

El equipo dirigido por el mítico Bill Belichick llega a este compromiso inmersa en una racha de cuatro derrotas consecutivas, en un periodo donde se enfrentaron a rivales de la talla de Chiefs, Broncos, 49ers y Bills. El último encuentro ante los Buffalo Bills pudo haber sido remontado, pero Cam Newton otorgó un fumble que terminó de sepultar las esperanzas del equipo.

Estadísticas a considerar

Sin Tom Brady, la ofensiva de los Patriots ha tenido que replantear muchas cosas. Una de estas ha sido su esquema de juego, ya que ahora utilizan mucho más el ataque terrestre, siendo el cuarto equipo en la NFL que más yardas terrestre promedia por partido con 159.7.

Además, ponen mucho más énfasis en la defensa, y son la séptima mejor unidad aérea en la liga con un promedio de yardas permitidas de 216.9.

New York Jets

Han pasado ocho semanas de acción en la NFL, y los Jets aún no han logrado ganar ni un solo partido, estando en el sótano de su división con un récord de 0-8-0. Con esto, los Jets son el único equipo en toda la liga que aún no logra ganar un partido y hoy, en casa, ante un rival divisional, darán lo mejor de sí para romper ese maleficio.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Preocupantemente, seis de las ocho derrotas que tiene el equipo hasta ahora han sido por diez o más puntos de diferencia, siendo las únicas excepciones el 18-10 ante Bills y 37-28 contra los Broncos.

Estadísticas a considerar

No hay mucho que destacar del lado de los Jets ya que no han hecho absolutamente nada bien en esta campaña. Son el peor equipo en la liga a nivel ofensivo, siendo último en promedio de: yardas totales, yardas por aire, yardas por tierra, puntos, porcentaje de conversión en terceras oportunidades.

La defensa tampoco ha sido un portento, destacando únicamente en yardas terrestres permitidas en promedio a sus rivales, con 116.1, lo que es el catorceavo mejor registro de la liga.

Jugador más power

Cam Newton tiene apenas dos pases para touchdown en la temporada y ha sido interceptado en siete ocasiones, pero es el segundo quarterback con más touchdowns anotados mediante acarreos con seis, solo por detrás de Kyler Murray.

Siendo un equipo muy carente en ofensiva y con un quarterback que no da garantías, los Jets tendrán que recurrir al juego por tierra y el veterano Frank Gore será clave en esto. Gore promedia 3.5 por acarreo y tiene 340 yardas por tierra en esta temporada.

Pronóstico

No sabemos que esperar de este partido ya que son dos equipos bastante malos y erráticos en su desempeño. Los New England Patriots salen como favoritos para ganar por más de diez puntos de diferencia pero… ¿es tanta la diferencia de nivel entre ambos equipos?

A simple vista, los Patriots son superiores pero no por mucha diferencia. New York ha perdido la gran mayoría de sus partidos con más de doble digito pero ha sido contra rivales como Bills, 49ers, Colts, Arizona, Chiefs y sorprendetemente los Dolphins.

Hoy jugando en casa, esperamos que los Jets logren hacer acto de presencia en el marcador y que mantengan el encuentro parejo hasta el silbatazo final.