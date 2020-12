Pronóstico Panthers vs Packers | Análisis, cuotas, apuesta

El último duelo de la noche de este Sábado en la Semana 15 de NFL estará protagonizado por los equipos de Panthers vs Packers, quienes se verán las caras en el Lambeau Field de Green Bay, Wisconsin.

Carolina Panthers

Nadie esperaba nada del equipo de Carolina en esta temporada aún cuando comenzaron el primer cuarto de la campaña con un récord neutro, por lo que no es decepción que se encuentren en la última plaza de la división sur de Conferencia Nacional con un récord de 4-9-0.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Los Panthers son un equipo lleno de jóvenes que esta construido para lograr grandes cosas dentro de unos años, y la racha de tres victorias consecutivas que hilaron en las semanas 3, 4 y 5 ha sido su único momento positivo en una campaña llena de descalabros.

Carolina llega a este compromiso tras haber perdido sus dos partidos más recientes ante Minnesota y Denver por marcadores de 27-28 y 27-32. Su triunfo más reciente fue contra los Lions, a quienes vencieron por 20-0 en lo que ha sido su única victoria desde la Semana 6.

Estadísticas a considerar

Han sido bastante promedio en casi todos los aspectos tanto defensivos como ofensivos, pero flaquean mucho en lo que respecta a las terceras oportunidades de sus oponentes, concediendo un 1 y 10 en el 50.6% de las ocasiones, tercer peor registro en la NFL.

Green Bay Packers

Los Packers ya aseguraron el título divisional de la división norte de la Conferencua Nacional durante la anterior semana, al tener un récord de 10-3-0 y estar 4 juegos por encima del segundo lugar.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Ahora el objetivo a lograr para Green Bay es asegurar la primera semana libre en la postemporada y para esto deben seguir ganando para acabar la temporada regular con el mejor récord de toda la Conferencia, aunque luce complicado si tenemos en cuenta que en las semanas posteriores deben jugar contra los Titans y los Bears.

A diferencia de Carolina, Green Bay ha ganado cinco de sus seis partidos más recientes. Sin embargo, en su último compromiso fuera de casa se llevaron la derrota por 34-31 ante los Colts por lo que ese precedente, si bien fue ante un buen equipo, pesará en la mente de los jugadores.

Estadísticas a considerar

Para sorpresa de nadie los Packers son uno de los equipos que más mueve el balón por aire en la liga con un promedio de 273.8 yardas por partido, segundo mejor registro.

Además también son segundos en promedio de yardas totales con 407.3, además de son el conjunto que más puntos anota en promedio con 31.5. Esto, aunado a una defensa que es bastante mejor que el promedio, ha sido la piedra angular del éxito del elenco de Wisconsin.

Jugador más power

Si Christian McCaffrey no logra recuperarse a tiempo para este partido mucho dependerá de la producción ofensiva de Robby Anderson. El joven receptor abierto es el onceavo jugador que más yardas ha recorrido post recepción en esta campaña con un total de 996.

La leyenda de Green Bay Aaron Rodgers continua siendo fundamental en el equipo a sus 37 años de edad. Rodgers es el quarterback que más pases para touchdowns ha dado en esta temporada con 39 y es cuarto en yardas por pase con 3685.

Pronóstico

Si bien Green Bay tiene un récord de 5-2-0 al jugar fuera de casa, no han sido victorias fáciles y su defensa ha sufrido mucho en esta clase de compromisos. Los Packers han permitido un promedio de 28.8 puntos a sus rivales en compromisos como visitantes lo que levanta las alarmas previo a este choque.

Carolina no será el mejor equipo de la liga pero en sus últimas presentaciones ha sido bastante competitivos y no sería sorpresa si logran anotar unos 17 o más puntos el día de hoy, lo que nos ayudaría con nuestra apuesta de más de 50 puntos, cantidad que han superado los partidos donde los Packers han estado involucrados en cinco de las seis veces que han jugado lejos de su estadio en la actual temporada.