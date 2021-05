Pronóstico Orioles vs Mets | Análisis, cuotas, apuesta

Esta noche tendremos el inicio de esta serie entre los Baltimore Orioles y los New York Mets, dos equipos que quieren darle un poco de consistencia a su temporada, pero que vienen en momentos diferentes.

BALTIMORE ORIOLES

Tal y como se esperaba, los Baltimore Orioles, han tenido muchas dificultades para destacar de manera positiva en una División Este de la Liga Americana que tiene a otros equipos como los Toronto Blue Jays, Boston Red Sox, Tampa Bay Rays y New York Yankees. Los Orioles, no lo han hecho del todo mal, en especial su bullpen, el cual tiene una ERA. de 3.43, sin embargo, la ofensiva no ha sabido aprovechar eso, anotando una media de 3.95 carreras por partido.

Los Orioles, lograron evitar la barrida en una serie de 4 partidos ante los Red Sox, gracias a un gran trabajo de sus lanzadores, los cuales contuvieron a la mejor ofensiva de la MLB a solo 1 carrera. Cedric Mullins, sigue siendo el mejor del equipo, dejando un AVR. de .312 y un total de 20 carreras anotadas.

En la noche de ayer, Jorge López, tuvo una gran actuación, lanzando por espacio de 5.2 entradas, con 4 hits y 1 carreras permitida.

NEW YOR METS

Los New York Mets, han tenido un inicio de campaña con altibajos, sin embargo, parecen haber encontrado su mejor forma y hacerse con la cima de la División Este de la Liga Nacional con 16 victorias y 13 derrotas. Los Mets, han sido magníficos en lo que a picheo respecta, dejando una media de 3.84 carreras por partido; y han limitando a sus rivales a un AVR. colectivo de 2.08. Pero su ofensiva ha sido terrible, promediando tan solo 3.73 carreras por encuentro.

Los Mets, llegan a este partido en un momento de alza, ya que, no solo han barrieron su serie más reciente, ante los Arizona Diamondbcks , lo cual significó meterse en una racha de 5 victorias en fila y 7 en los últimos partidos ligueros. Ninguno de los bateadores de los Mets tienen rial, siendo solo Pete Alonso el más consistente en ataque con un AVR. de .255 con 17 carreras impulsadas.

Jacob deGrom, tuvo una gran presentación ayer, permitiendo solo 1 y 1 carrera durante la primera fase del entrenamiento.

DUELO DE LANZADORES

John Means: El AS de los Orioles ha tenido una gran temporada, registrando 4 victorias y 0 derrotas, con una ERA. de 1.37 en sus primeras 7 aperturas. Algo que incluye un No Hit No Run ante los Mariners en su anterior salida (5 de mayo).

Marcus Stroman: El derecho de 30 años, ha hecho un excelente trabajo en este inicio de campaña, dejando un record de 3-3 pero una ERA. de 2.10 luego de 6 aperturas.

PRONÓSTICO

En este encuentro, todo pinta para ser uno dominado por los lanzadores, ya que, ambos equipos se encuentran entre los peores de la liga en lo que a ofensiva respecta. Además, tendremos sobre el montículo a dos lanzadores que se han mostrado muy dominantes en estas primeras de cambio. Así que, creo que los Mets puedan hacerle daño a un inspirado Means, y aunque Stroman haya permitido 4 carreras en su más reciente presentación, sabe que hoy tiene una gran oportunidad para redimirse.

Así que, en este partido mi recomendación será esperar un partido con un marcador de con menos de 7 carreras.