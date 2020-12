Pronóstico Olympiacos vs Porto | Análisis, cuotas, apuesta

Este miércoles 9 de noviembre tendremos este partido de Olympiacos vs Porto, correspondiente a la Jornada Final de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2020-21. Y el cual tendrá lugar en el Georgios Karaiskakis Stadium, hogar de un Olympiacos que busca meterse en la Europa League.

OLYMPIACOS

A pesar de que su participación en esta edición de la Champions League no ha sido la mejor, el Olympiacos, aún tiene un consuelo. Y es clasificarse para los dieciseisavos de final de la Europa League. Algo en lo que se encuentra bien encaminado, ya que, con un victoria aquí avanzaría sin problemas. O en caso de perder, necesitaría que el Marsella derrote o empate en condición de visitante contra Manchester City para quedar eliminado, algo muy poco probable.

El equipo griego desperdició una buena oportunidad de asegurar su presencia en la Europa League con una derrota en Francia la semana pasada. En un partido donde lograron adelantarse en el marcador con un gol de Mady Camara al minuto 33 de juego, sin embargo, el Marsella, salió mucho mejor para la parte complementaria, dominando el encuentro y llegando al empate y posterior remontada gracias a dos goles de Dimitri Payet desde el punto penal.

Para este encuentro, el Olympiacos, tendrá como bajas a varios jugadores importantes, como lo son Mathieu Valbuena, Koka, Mohamed Drager y Bruma. Por lo que, Pedro Martins, tendrá que hacer algunos retoques en su esquema en búsqueda de un buen resultado.

PORTO

Junto al Manchester City, el Porto ha sido uno de los equipos clasificados para la siguiente ronda en el Grupo C. Ya que, llegan a este partido en el segundo lugar de la clasificación con 10 puntos, 8 goles a favor y solo 3 goles en contra. Siendo su única derrota un 3-0 contra el equipo inglés, quien se ha quedado fácilmente con el liderato de la zona.

Aunque sufrió mucho, el Porto, logró hacer respetar su casa y rescatar un punto ante el Manchester City en la jornada anterior. En un partido donde contaron con la poca eficacia del rival, quien de sus 19 remates solo 5 tuvieron dirección de puerta, y además, registraron un gol anulado por fuera de juego al minuto 80.

Los ‘Dragones Azules‘, quienes buscarán recuperarse de su pobre actuación en la fecha anterior, no podrán contar con los servicios de Pepe y Mouhamed Mbaye, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

JUGADOR MÁS POWER

Sergio Oliveira, ha comandado la ofensiva del Porto en esta temporada. Y ha dejado su marca en esta Champions League, registrando 3 goles en 5 presentaciones.

En un equipo que solo ha anotado 2 goles en esta competición, Mady Camara, ha sido el jugador más revulsivo en ataque, y lo demostró con su gol en la jornada pasada.

PRONÓSTICO

El Olympiacos ha sido un equipo muy poco productivo en este torneo, anotando solo 2 goles, y contra el Marsella. Además, defensivamente no ha ofrecido muchas garantías. Por lo que, hoy no la tendrán para nada fácil, ante un Porto, que a excepción del Manchester City, no ha permitido goles contra el resto de los equipos del grupo, y ha sabido aprovechar las ocasiones que ha generado en ataque, con un Sergio Oliveira, que está atravesando por un muy buen momento.

Por lo tanto, espero un partido luchado en el medio campo, con pocas oportunidades claras de gol, y con el Porto llevándose al menos un empate de su visita a Grecia.

Recomendación: Porto Gana o Empate. Cuota 1.90.

Fotografias cortesia de GETTY + OneFootball